Diyarbakır'da Hizbullah medresesi: Kayyum yolunu özel olarak yaptı

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Diyarbakır'da Hizbullah bağlantılı Alimler ve Medreseler Birliği tarafından 'Şeyh Ahmed Şorşibi Külliyesi' adıyla medrese açıldı. Medresenin yolları da kayyum idaresindeki belediye tarafından özel olarak yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 16:13

Diyarbakır'ı merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı beldesinde Hizbullah bağlantılı Alimler ve Medreseler Birliği'ne (İttihad'ul Ulema) bağlı medresenin "resmi" açılışı yapıldı.  

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