Diyarbakır'da Hizbullah medresesi: Kayyum yolunu özel olarak yaptı
Diyarbakır'da Hizbullah bağlantılı Alimler ve Medreseler Birliği tarafından 'Şeyh Ahmed Şorşibi Külliyesi' adıyla medrese açıldı. Medresenin yolları da kayyum idaresindeki belediye tarafından özel olarak yapıldı.
Diyarbakır'ı merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı beldesinde Hizbullah bağlantılı Alimler ve Medreseler Birliği'ne (İttihad'ul Ulema) bağlı medresenin "resmi" açılışı yapıldı.
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