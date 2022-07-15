Diyarbakır'da Hizbullah medresesi: Kayyum yolunu özel olarak yaptı

15 Temmuz 2022 Cuma, 11:50

Diyarbakır'ı merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı beldesinde Hizbullah bağlantılı Alimler ve Medreseler Birliği'ne (İttihad'ul Ulema) bağlı medresenin "resmi" açılışı yapıldı.

Hizbullah'a yakın yayın organları tarafından verilen habere göre açılışa HÜDA-PAR GİK (Genel İdare Kurulu) Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, AKP'li 26'ncı dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ile 'İttihad'ul Ulema' yöneticileri katıldı.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Rıfat Ablay'ın da katılım gösterdiği açılışta "medrese"lere övgüler düzülerek "Müslümanların hayatında medreseler her şeyden önce gelir. Medreseler olmazsa İslam, örf ve adetler, edep ve ahlak unutulur. Eğer bugün Müslümanların hayatlarında ilim kalmışsa, ibadetlerimizi yapabiliyorsak ve Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyorsak medreselerin sayesindedir. Medreseler İslam'ı, İslam ise insanları muhafaza ediyor. Eğer medreseler yoksa İslam muhafaza edilemez ve cehalet yeryüzünü sarar. Bundan dolayı ehl-i küfür bir memlekete saldırdığında yönünü önce medreselere çeviriyor ve yok etmek istiyor" denildi.

Çarıklı'da ücra bir noktada bulunan medreseye giden yollar da kayyım idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak yapıldı. Vali Yardımcısı ve belediyenin genel sekreteri Abdullah Çiftçi, medreseye giden yolların asfaltlanma çalışmasına dair fotoğrafları yaklaşık 10 gün önce Twitter hesabından "Şeyh Ahmed’e Şorşibi Medresesi yolu tamamlandı… Hayırlı olsun..#DiyarbakırBüyükşehirBelediyesi Çalışıyoruz…" diyerek paylaşmıştı.

3 Mart 1924 kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu sonrası medreseler kapatıldı. Ancak kanun AKP iktidarının desteğiyle adım adım delindi. İttihad'ul Ulema da özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde bu alanda yaygın şekilde faaliyet gösterir hale geldi. Kuruluş, "biz kimiz" adlı tanıtım yazısındaki kuruluş tüzüğü bölümünde amacını şöyle açıklıyor: "İslami ilim ile vakıayı birleştirmek, hayatı ilim ile aydınlatmak, âlimlerin ilmi sahada olduğu gibi sosyal ve siyasal sahada da etkin ve söz sahibi olmasını sağlamak ve bütün toplumu ilimden faydalandırmak."