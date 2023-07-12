Erdoğan'dan 'İsveç'e verdiğiniz destek, AB üyeliğinin başlangıcı mı?' sorusuna ilginç yanıt: Ağzın bal yesin
NATO Liderler Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, bir gazetecinin, "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" sorusuna, "Ağzın bal yesin" şeklinde yanıt verdi.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, konuşmanın ardından soru-yanıt bölümünde bir gazetecinin kendisine yönettiği İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
Erdoğa ilgili soruya, "Ağzın bal yesin. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım" yanıtını verdi.
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