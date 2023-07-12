Erdoğan'dan 'İsveç'e verdiğiniz destek, AB üyeliğinin başlangıcı mı?' sorusuna ilginç yanıt: Ağzın bal yesin

12 Temmuz 2023 Çarşamba, 19:27

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, konuşmanın ardından soru-yanıt bölümünde bir gazetecinin kendisine yönettiği İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Erdoğa ilgili soruya, "Ağzın bal yesin. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım" yanıtını verdi.