Hedef almıştı... Habertürk programcısından MHP'li Semih Yalçın'a yanıt

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:36

MHP'li Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla Habertürk'ü hedef alarak, "Habertürk’ün Türk milletinin siyasetteki sesi olan MHP’ye düşmanca yayınlarını sevk ve idare etmek, Turgay Ciner’in yanına kâr kalmayacaktır. Elbet bir gün kendisiyle hesaplaşılacaktır" demişti.