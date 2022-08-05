Hedef almıştı... Habertürk programcısından MHP'li Semih Yalçın'a yanıt

Abone Ol google-news

Habertürk TV PT Programları Koordinatörü Kürşad Oğuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın iddialarına yanıt verdi. Oğuz, “Yayın bizim açımızdan ve yayıncılık açısından dürüst, tarafsız ve tamamen adil bir yayındır” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 10:36

MHP'li Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla Habertürk'ü hedef alarak, "Habertürk’ün Türk milletinin siyasetteki sesi olan MHP’ye düşmanca yayınlarını sevk ve idare etmek, Turgay Ciner’in yanına kâr kalmayacaktır. Elbet bir gün kendisiyle hesaplaşılacaktır" demişti.

Semih Yalçın Habertürk Devlet Bahçeli

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler