İsmailağa'nın yeni 'şeyh'i için akıl almaz sözler: 'Peygamber aleyhisselatu vesselam tarafından seçilmiştir'

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İsmailağa cemaatinin ölen 'şeyh'i Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Abdulhalik Ustaosmanoğlu, dedesinin yerine getirilen Hasan Kılıç için "Peygamber aleyhisselatu vesselam tarafından seçilmiştir" iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:39

AKP'yle sıkı ilişkisi bulunan İsmailağa cemaatinde, kurucu Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından yeni "şeyh"in Hasan Kılıç olduğu ilan edilmişti. 

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Mahmut Ustaosmanoğlu Hasan Kılıç İsmailağa

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