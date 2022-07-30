İsmailağa'nın yeni 'şeyh'i için akıl almaz sözler: 'Peygamber aleyhisselatu vesselam tarafından seçilmiştir'
İsmailağa cemaatinin ölen 'şeyh'i Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Abdulhalik Ustaosmanoğlu, dedesinin yerine getirilen Hasan Kılıç için "Peygamber aleyhisselatu vesselam tarafından seçilmiştir" iddiasında bulundu.
AKP'yle sıkı ilişkisi bulunan İsmailağa cemaatinde, kurucu Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından yeni "şeyh"in Hasan Kılıç olduğu ilan edilmişti.
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