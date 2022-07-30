İsmailağa'nın yeni 'şeyh'i için akıl almaz sözler: 'Peygamber aleyhisselatu vesselam tarafından seçilmiştir'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:48

AKP'yle sıkı ilişkisi bulunan İsmailağa cemaatinde, kurucu Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından yeni "şeyh"in Hasan Kılıç olduğu ilan edilmişti.

Kılıç'ın "şeyh"liği, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanın da katıldığı cenaze töreninde açıklanmıştı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunlarından Abdulhalik Ustaosmanoğlu, yeni "şeyh"in nasıl seçildiğini anlatırken hayli ilginç ifadeler kullandı. Cemaat bağlantılı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği'nin başında bulunan Ustaosmanoğlu, dernekte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hasan Kılıç'ı Hz. Muhammed'in seçtiğini öne sürdü.

Derneğin Youtube kanalından yayımlanan konuşmasında Abdulhalik Ustaosmanoğlu, "Hasan efendi, Peygamber aleyhisselatu vesselam tarafından seçilmiştir. Fırsatı kaçırmamak lazım. Allah'ın velilerinden biridir. Efendi hazretlerimizin 'Arkalardaydı, Allah onu öne çıkardı' diye beyan buyurmuş oldukları bir zat-ı muhteremdir" ifadelerini kullanıyor.