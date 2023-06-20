İzmir'deki korkunç cinayetin ayrıntılarına dair barodan açıklama: 'İnsan ticaretinin mağduru olabilirler'

20 Haziran 2023 Salı, 17:37

Savaşlar, çatışmalar ve artan yoksulluk nedeniyle göç dalgası her geçen gün büyürken, Türkiye’de mültecilere yönelik nefret söylemi ve cinayetlerin de sonu gelmiyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde de 18 Haziran’da nedeni henüz belirlenemeyen bir cinayet yaşandı. Evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu dört kişinin cesedi bulundu.

20 Haziran Dünya Mülteci Günü’nde yaşananları Cumhuriyet TV’ye değerlendiren İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Kaymak, İzmir'deki korkunç cinayete ilişkin konuştu.

Kaymak, 'İnsan ticaretinin mağduru olabilirler' dedi ve yaşananların sorumlusu olarak iktidarı işaret etti.