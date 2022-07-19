Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: 'İktidarımızda 24 saat içinde yürürlüğe girecek'

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Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız, halkın takdiriyle. İlk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" dedi.

ANKA
19 Temmuz 2022 Salı, 18:51

Danıştay 10. Daire, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davaları görüşerek kararını açıkladı.

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