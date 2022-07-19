Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: 'İktidarımızda 24 saat içinde yürürlüğe girecek'

19 Temmuz 2022 Salı, 17:19

Danıştay 10. Daire, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davaları görüşerek kararını açıkladı.

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hukuka uygun" buldu. Daire İstanbul Sözleşmesini'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile feshinin iptal istemini reddetti.

Oy çokluğuyla (2 karşı oyla) reddedilen kararda İstanbul Sözleşmesi’nden çekinilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının şekil ve yetki unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmediği belirtildi.

Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu ifade edildi.

"24 SAAT İÇİNDE..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında çalışmalarını gerçekleştirdi. Randevulu misafirlerini Meclis'te kabul eden Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının geri ödemesine ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "O mesele bitti. Bu ülkenin daha büyük sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var" ifadesini kullandı.

"BU MİLLETE SÖZÜM VAR"

Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemini reddine ilişkin, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız, halkın takdiriyle. İlk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" açıklamasında bulundu.