Mehmet Şakir Örs kayyum gündemini değerlendirdi!
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV'de Ege'nin Gündemi programında kayyum gündeminin Ege'deki yansımalarını değerlendirdi.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV'de Ege'nin Gündemi programında kayyum gündeminin Ege'deki yansımalarını değerlendirdi.
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