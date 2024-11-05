Mehmet Şakir Örs kayyum gündemini değerlendirdi!

Mehmet Şakir Örs kayyum gündemini değerlendirdi!
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Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV'de Ege'nin Gündemi programında kayyum gündeminin Ege'deki yansımalarını değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2024 Salı, 17:18

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV'de Ege'nin Gündemi programında kayyum gündeminin Ege'deki yansımalarını değerlendirdi. 

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