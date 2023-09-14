Menzil konvoyundaki çakarlı araçlara ilişkin CHP’li Bakan’dan İçişleri Bakanına çağrı: ‘Devlet görevlilerine ait olabilir, soruşturulsun’

14 Eylül 2023 Perşembe, 17:44





12 Temmuz'da ölen Menzil Cemaati'nin lideri “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni” sonrası cemattin başına geçen Muhammed Mubarek Elhüseyni çakarlı araçlarla uzun konvoy oluşturdu. Cumhuriyet TV’de konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı’na seslendi.

Menzil cemaatinin sadece bir tarikatten ibaret olmadığını belirten Bakan, “Menzil bir holding, vakıfları, dernekleri, o vakıfların çok sayıda garimenkulleri, hastaneleri, özel okulları, yayınevleri olan ticari bir şirket” dedi.

Çakarlı araçların sahiplerine ilişkin konuşan Bakan, “Çakarlı araçların devlet görevlilerine ait olma ihtimali de var. Milletvekillerinin çakar takma hakkı var, milletvekili olabilir. Menzil şu an FETÖ’den sonra devletin içerisinde örgütlü olan en büyük cemaat ve bunu gizleme gereği duymayan bir organizasyona dönüştü. Menzilci olmak demek dokunulmaz olmak demek” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulanan Bakan, “Buradan İçişleri Bakanlığı yetkililerini göreve davet edelim. Bu çakarlı araçlar kimler, nasıl kullanıyorlar, bununla ilgili bir soruşturma yaptılar mı? Ben de bununla ilgili soru önergesi verebilirim” açıklamasında bulundu.



