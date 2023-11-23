Dilan Polat'tan Engin Polat'a: İntihar etmek istiyorum

Yayınlanma: 23.11.2023 - 19:55

Güncelleme: 23.11.2023 - 20:16

Sosyal medyada çıkan iddialar sonrası "kara para aklamak", "vergi kaçırmak" ve "örgüt kurmak"la suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat, bazı aile üyeleri ve çalışanları ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın, bugün Çorlu cezaevinde kalan eşi Engin Polat’la telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

AVUKATLARI CEZAEVİNE GİTTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Dilan Polat eşine, "İntihar etmek istiyorum" dedi. Dilan Polat’ın psikolojisinin bozulduğunu düşünen avukatları, görüşmek için cezaevine gitti.

Dilan Polat, bugün cezaevinden aradığı eşi Engin’e “İntihar etmek istiyorum” dedi.

Polat ailesi avukatı, psikolojisi bozulan Dilan Polat’la görüşmek için şu an cezaevinde. https://t.co/2YZSLqhKzO — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 23, 2023

DİLAN VE ENGİN POLAT NEYLE SUÇLANIYOR?

Haklarında "kara para aklama" soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat, İstanbul merkezli altı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden sonra Polat çifti İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da yapılan operasyonlar kapsamında toplam 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Daha sonra bazı şahıslar serbest bırakıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu.

DHA, MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan üç şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kestiğini bildirdi. Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğunu aktaran ajans, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat’ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildiğini belirtti.

Vergi müfettişleri çifte ait 15 ayrı iş yerinde arama yaparken, çalışmaların ardından gece saatlerinde Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Çağdaş Çelik, Sade Vatandaş isimli YouTube kanalında, “Kara para aklama olduğu dosyada delilleriyle net olarak ortaya konulursa net olarak çekilirim” demişti.

Engin Polat’ın kendisine bu iddiaların doğru olmadığını söylediğini aktaran Çelik, “Müvekkillerimin beyanlarına bağlıyım, güvenmek zorundayım. Müvekkilimin bana ‘Kara para aklama yok’ demesi ben bu belgeleri görene kadar, deliller ortaya konulana kadar geçerlidir” açıklamasında bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu aktarılmıştı.