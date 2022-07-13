Mustafa Destici, partisinin seçim kararını açıkladı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:55

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Meclis'te yerini alacaktır" dedi.

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