Mustafa Destici, partisinin seçim kararını açıkladı

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlere ilişkin konuştu, kendi amblem ve adaylarıyla sahada olacaklarını söyledi. Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak" ifadelerini kullandı.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:55

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Meclis'te yerini alacaktır" dedi.

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