Mustafa Destici, partisinin seçim kararını açıkladı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlere ilişkin konuştu, kendi amblem ve adaylarıyla sahada olacaklarını söyledi. Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak" ifadelerini kullandı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Mecliste yerini alacaktır" dedi.
Destici, dün (12 Temmuz) partisinin Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlediği bayramlaşma programında konuştu.
Önümüzdeki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, seçimlere Cumhur İttifakı ile birlikte katılacaklarını ancak kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacaklarını aktardı. Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Mecliste yerini alacaktır" diye konuştu.
'MASADA 6 PARTİ VAR, 6'SININ DA KAFASINDA AYRI CEVAP VAR'
Destici, şunları söyledi:
"Masada 6 parti var, 6'sının da kafasında ayrı cevap var, yani ortak bir cevap yok. Mesela Suriye konusunda Ahmet Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun ya da Akşener'in aynı düşünmediğini hepimiz açık ve net bir şekilde görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve ekonomi konusunda da aynı düşünmediklerini, tamamen farklı düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz. Temel konularda asla bir mutabakata varamadıkları açık ve net bir şekilde gözüküyor. Yani Anayasa'da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, başkanlık sistemi yazmasına rağmen 'Biz parlamenter sistemle Türkiye'yi yöneteceğiz.' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun için önümüzdeki seçimlerde inşallah BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Mecliste yerini alacaktır."
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