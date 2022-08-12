Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri gündem olmuştu: Dışişleri'nden Suriye açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı'yla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu” sözleri üzerine açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 12:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye Dışişleri Bakanı'yla görüştüğüne" dair sözlerinin gündem haline gelmesine üzerine Bakanlık tarafından bir açıklama yapıldı. 

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