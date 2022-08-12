Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri gündem olmuştu: Dışişleri'nden Suriye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı'yla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu” sözleri üzerine açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye Dışişleri Bakanı'yla görüştüğüne" dair sözlerinin gündem haline gelmesine üzerine Bakanlık tarafından bir açıklama yapıldı.
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