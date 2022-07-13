Sosyal medya bunu konuşuyor: Şikayet ettikleri ne varsa gerçek oldu!

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AKP’nin 20 yıl önce yayımlanan seçim reklamı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:13

Türkiye, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla boğuşurken, AKP'nin 2002 yılında hazırladığı seçim klibi sosyal medyada gündem oldu.

Kepenk kapatan iş yerleri, çöpten yiyecek toplayan vatandaşlar ve geçinemeyen halka vurgu yapılan klip için kullanıcılar "Bugünleri anlatıyor" yorumunda bulundu.

AKP Seçim seçim anketi

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