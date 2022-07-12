AKP'li Mustafa Esgin: 'Biz Tayyip Erdoğan'ın adamlarıyız'

12 Temmuz 2022 Salı, 17:07

Partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in sözleri gündem oldu. Esgin, makam mevki peşinde koşanlardan olmadıklarını söyledi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, AKP Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında gündemi değerlendiren Esgin, şunları söyledi:

“Yaklaşık 2,5 yıldır dünyanın yüz yılda bir karşılaştığı küresel bir salgınla sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet-millet el ele mücadele ettik. Allah’a hamdolsun çok büyük bir mücadele verdik. Bu mücadelenin içerisinde hepimiz gördük ki, sağlık alt yapımıza bu 20 yıldır yapmış olduğumuz yatırımlar ne kadar önemli. Çünkü, insan hayatından daha değerli bir şey yok. Pandemi döneminde bu ülke yine sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yerli solunum cihazını yaptı. Hem de 10 bin tane yaptı. Paranın anlam ifade etmediği günlerde, biz bu başarı hikayelerini ortaya koyduk. Allah’a hamdolsun. Türkiye kutlu yürüyüşüne sizlerle devam ediyor.”

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ YOK"

Türkiye’deki sağlık sistemini öven Esgin, “Bakın bu kardeşiniz bir hekim olarak; meclis kürsüsünde, ‘Hastane niye yapılmadı’ diye değil, ‘Niçin yapıldı diye’ soru önergesi veren muhalefete karşı defalarca söz almak durumunda kaldı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefet örneği yok. Fransa’da, İtalya’da, İspanya’da, hastane kapılarından dönen ve evinde ölüme terkedilen insanlar vardı. Allah’a hamdolsun bu ülkede bunlar yaşanmadı” diye konuştu.

"2023’E YELKEN AÇTIK"

Afetlerle nasıl mücadele ettiklerini de anlatan AKP’li Esgin, muhalefeti şu sözlerle eleştirdi;

“Ve yine afetler, salgınlar, yangınlar ile bir taraftan mücadele ederken, bir taraftan da afetten, yangından, felaketten medet uman ve buradan bir siyasi polemik ortaya koymaya çalışan muhalefet unsurları ile mücadele ettik. Bu mücadelelerin hepsini vererek 2023’e yelken açtık.”

"İYİ Kİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN VAR"

Esgin, “Bizi öyle makam, mansıp peşinde koşanlar ile karıştırmasınlar. Bizim milletle olan münasebetimiz sandıklarda oy mesafesinde değildir. Biz Tayyip Erdoğan’ın adamlarıyız. Allah’ın izniyle sizlerle birlikte kutlu hareketimize, dava hareketimize devam ediyoruz. İşte bu küresel salgının o korkunç günlerinde evet ben diyorum ki; iyi ki, Recep Tayyip Erdoğan vardı. İyi ki, Ak Parti vardı. İyi ki, sizler vardınız” ifadelerini kullandı.