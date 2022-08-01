Süleyman Soylu’nun danışmanı, TRT’de üç ayrı programa katılacak isimleri değerlendirdi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:20

TRT’nin her yıl hazırladığı Muharrem ayı için bu yıl da üç ayrı program hazırlanması planlandı. Ancak bu yıl bir ilke imza atıldı. Programlara katılacak Alevi akademisyen, yazar ve dedeler için ilk kez mülakat yapıldı. Yetkinliklerini doktora tezleri, yayınları ve Alevi toplumundaki kabul görmüş isimler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yapan ve asıl alanı diş hekimliği olan Prof. Dr. Ali Arif Özzeybek tarafından mülakattan geçirildi. Soylu tarafından Alevilerle ilişkiler konusunda görevlendirilen Özzeybek bu kez sınırı aştı. Alevi Karaşar aşiretine mensup olmanın ve FETÖ’nün çakma Alevi dernekleri kurdurduğu günlerde Bektaşi Vakfı adında bir vakıf kurmasının ötesinde Alevilikle bir ilgisi bulunmayan Özzeybek’in hangi yetkinliğiyle böyle bir mülakat açtığı sorguya muhtaç.

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