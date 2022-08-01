Süleyman Soylu’nun danışmanı, TRT’de üç ayrı programa katılacak isimleri değerlendirdi
TRT’de 12 gün boyunca yapılacak üç ayrı programa katılacaklar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı diş hekimi Ali Arif Özzeybek tarafından mülakata çağrıldı. Danışmanlık dışında bir sıfatı olmayan birinin hangi yetkiyle bunu yaptığı sorgulanıyor.
TRT’nin her yıl hazırladığı Muharrem ayı için bu yıl da üç ayrı program hazırlanması planlandı. Ancak bu yıl bir ilke imza atıldı. Programlara katılacak Alevi akademisyen, yazar ve dedeler için ilk kez mülakat yapıldı. Yetkinliklerini doktora tezleri, yayınları ve Alevi toplumundaki kabul görmüş isimler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yapan ve asıl alanı diş hekimliği olan Prof. Dr. Ali Arif Özzeybek tarafından mülakattan geçirildi. Soylu tarafından Alevilerle ilişkiler konusunda görevlendirilen Özzeybek bu kez sınırı aştı. Alevi Karaşar aşiretine mensup olmanın ve FETÖ’nün çakma Alevi dernekleri kurdurduğu günlerde Bektaşi Vakfı adında bir vakıf kurmasının ötesinde Alevilikle bir ilgisi bulunmayan Özzeybek’in hangi yetkinliğiyle böyle bir mülakat açtığı sorguya muhtaç.
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