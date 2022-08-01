Süleyman Soylu’nun danışmanı, TRT’de üç ayrı programa katılacak isimleri değerlendirdi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

TRT’nin her yıl hazırladığı Muharrem ayı için bu yıl da üç ayrı program hazırlanması planlandı. Ancak bu yıl bir ilke imza atıldı. Programlara katılacak Alevi akademisyen, yazar ve dedeler için ilk kez mülakat yapıldı. Yetkinliklerini doktora tezleri, yayınları ve Alevi toplumundaki kabul görmüş isimler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yapan ve asıl alanı diş hekimliği olan Prof. Dr. Ali Arif Özzeybek tarafından mülakattan geçirildi. Soylu tarafından Alevilerle ilişkiler konusunda görevlendirilen Özzeybek bu kez sınırı aştı. Alevi Karaşar aşiretine mensup olmanın ve FETÖ’nün çakma Alevi dernekleri kurdurduğu günlerde Bektaşi Vakfı adında bir vakıf kurmasının ötesinde Alevilikle bir ilgisi bulunmayan Özzeybek’in hangi yetkinliğiyle böyle bir mülakat açtığı sorguya muhtaç.

TRT’de yayımlanan Diyanet programlarına katılan ilahiyatçılar mülakattan geçirilmezken Alevilerin mülakata alınması ile birlikte bir bakan danışmanının TRT adına karar verici olması da ayrı bir sorgulama gerektiriyor.

Özzeybek’in kurduğu vakfa Bektaşi adını koyması da ilginç. Zira Bektaşi Vakfı kurduğuna göre kendisinin Bektaşi olması gerekir diye düşünüyor insan. Özzeybek’in hangi Bektaşi babasından icazet aldığı da bilinmiyor. Geçmişte DYP, ANAP, Türkiye Partisi, CHP ve son durak olarak AKP’de politika yapan Özzeybek’in FETÖ ile yakın muhabbeti de biliniyor. Hüseyin Gülerce ve Ekrem Dumanlı ile ilişkileri ortaya çıkan Özzeybek, bir söyleşisinde Numan Kurtulmuş’un partisinden de davet aldığını belirtmişti. Özzeybek’in MHP’ye dümen kırmamış olmaması ise hayret verici.

Mülakata çağrılan Alevi akedemisyenlerden bazıları gitmeyi reddederken bazıları da “Biz çıkmazsak İlahiyatçıları bizim adımıza çıkaracaklar” diye konuştular.