Vize sorunu önergesine AKP-MHP engeli

Türk vatandaşlarının vize sorunu devam ediyorken TBMM'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Muhalefet tarafından verilen vize sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi önergesi, AKP ve MHP2nin oylarıyla reddedildi.

Gelişmeyi duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Birlikte çözüm üretmek yerine, milletin derdine sırt dönen bir anlayışla karşı karşıyayız! Vatandaşın itibarı, ülkenin itibarıdır!" sözleri ile tepki gösterdi.

CHP'li Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Vize krizi büyüyor, vatandaş mağdur ediliyor! Avrupa kapıları kapalı, ABD randevuları yok, vize almak imkânsız! Bu diplomatik itibar kaybını ve vatandaşın yaşadığı eziyeti Meclis’te gündeme geldi. Vize sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi için verilen önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi! Birlikte çözüm üretmek yerine, milletin derdine sırt dönen bir anlayışla karşı karşıyayız! Vatandaşın itibarı, ülkenin itibarıdır!"

