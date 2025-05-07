Voleybolcu Derya Çayırgan'ın avukatı açıkladı: 'Suç duyurusunda bulunduk'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 19:45

Güncelleme: 07.05.2025 - 19:45

Keçiören Belediyesi SigortaShop Spor Kulübü'nde oynayan Derya Çayırgan hakkındaki iddialara ilişkin avukatı Kemal Kaynak açıklama yaptı.

Söz konusu iddialar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve manevi tazminat davası açılarak yasal süreçlerin başlatıldığını açıklayan avukat Kaynak, şunları yazdı:

"Müvekkilimiz @deryacayirgan hakkında sosyal medya platformlarında yer alan, ahlak dışı iddialar tarafımızca büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla karşılanmıştır.

Müvekkilimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi başarıyla temsil etmiş bir milli sporcudur. Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka ve Halkbank gibi Türkiye’nin köklü kulüplerinde sporcu olarak görev almış; profesyonel kariyeri boyunca sergilediği performansla hem spor kamuoyunun hem de genç nesillerin takdirini kazanmıştır.

Onurlu mücadelesiyle, disiplinli yaşam tarzıyla ve kariyeri boyunca hiçbir şaibeye adı karışmamış bir insanın, böylesi aşağılık ve mesnetsiz iddialarla hedef alınması asla kabul edilemez.

Özellikle belirtmek isteriz ki; müvekkilimizin elde ettiği her bir başarı ve kazanç, tamamen kendi emeğiyle, alın teriyle ve hakkıyla kazanılmıştır.

Müvekkil önce Kadıköy’deki evini profesyonel sporcu olarak Halkbank Voleybol takımında oynadığı süreçte Halkbankasından ipotek tesis edilerek kullanılmış kredi ile diğer evini de profesyonel sporcu olarak yapmış olduğu birikimle edinmiştir. Aynı marka aracının sadece modelini yenilemesi dahi çarpıtılarak gündem oluşturulmuştur.

Hiçbir kişi, kurum ya da yapının desteğine ya da kayırmasına dayanmayan bu birikim; yıllarca süren özverili çalışmanın, disiplinin ve dürüstlüğün bir ürünüdür.

Bu tür asılsız haber ve yorumlar yalnızca müvekkilimizin değil, aynı zamanda kadına, emeğe, spora ve ülkemizin ortak değerlerine saldırıdır.

Bu iftiraları atanların mahkeme kayıtlarına yansımış komplo girişimleri olduğunu da basından öğrenmiş bulunmaktayız. Açıkça belirtmek isteriz ki bu çirkin iddialar tamamen bir iftira niteliğindedir ve arkasında hangi çıkar çevrelerinin veya maksatlı yapıların olduğu tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

İlgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, ayrıca manevi tazminat davası açılarak yasal süreçler başlatılmıştır.

Müvekkilimize yöneltilen bu saldırılar asla sessizce geçiştirilmeyecektir. Yargı önünde en ağır şekilde hesap verilmesini sağlamak için tüm hukuki adımları atacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Bu vesileyle; halkımızı, doğruluğu teyit edilmemiş, itibar suikastı amacı güden bu tür haberlere karşı duyarlı olmaya ve kamuoyunu yönlendirmek isteyen provokatif içeriklere itibar etmemeye davet ediyoruz."