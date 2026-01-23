Yalova'da büyük mitinge saatler kaldı... CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan'dan çağrı var

CHP’nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 84’üncüsü yarın Yalova’da düzenlenecek. Miting öncesinde konuşan Yalova Milletvekili Tahsin Becan, şunları söyledi:

"Demokrasimize orada sahip çıkacağız. Tüm Yalova halkımızı cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmak adına mitingimize davet ediyorum ve bekliyorum. Sayın genel başkanımızın zaten 84’üncü mitingi olacak, aylardır insan üstü bir performansla çalışıyor. Türkiye’nin her türlü sorununa orada değiniyor ama genel sorunlar, uzun süredir tutuklu bulunan belediye başkanlarımız, bürokraside çalışanlarımız, gençler var. Niye tutuklandılar demiyoruz. Suçu varsa birisinin tabii ki tutuklansın ama bunu eşit, her belediyeye siyaset gözetmeksizin suç şüphesi olan herkese soruşturma yapılsın. İddianameleri hazır olduktan sonra bunlar yapılsa çok daha iyi olur. Çünkü iddianame çıktıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıkarsa o yatılan hapis sürelerinin vicdanına hesaplarını kim ve nasıl verecek? Bunlar çok önemli. Onun için şu anda en önemli konumuz hukuk, adaletin herkese eşit şekilde uygulanması. En büyük derdimiz bu."

"İLK DEFA TÜRKİYE BU KADAR KÖTÜ DURUMA DÜŞTÜ"

Hayat pahalılığının geldiği noktaya vurgu yapan Becan, "Şu anda insanlar pazara çıkıp istediği sebzeyi, meyveyi almaktan çok uzak. Bizler belli yaşlardayız. Yıllardır ilk defa Türkiye bu kadar ekonomi anlamında kötü duruma düştü. Bunun mücadelesini veriyoruz. Son zamanlarda konuştuğumuz emekli maaşları var. Uzun süredir 15 gündür CHP’nin milletvekilleri olarak gece sabaha kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde nöbet tuttuk. Bunu daha çok ses getirmek adına yaptık. Emeklilerin hakkını savunalım diye yaptık. Dün gece de en son gece 01.00’de meclis çalışma sona erdi. Maalesef 20 bin lirada kaldı şimdilik ama bu tabii çok üzücü bir şey. Bunları esasında yapmak çok da zor şey değil. Şirketlerin, üst düzey holdinglerin, çalışanların vergilerine 1 puan eklense emeklinin, asgari ücretin bütün sorunları çözülürdü. Çok kazanandan, çok az kazanandan, az vergi alacak bir adaletli vergi sistemini getirebilsek bunların hepsi çözülür."

"50 SENEDİR BİR TANE BARAJIMIZ VAR"

Yalova’daki su sorununa ilişkin de konuşan Becan şunları söyledi:

"Şu ara tabii yağmur yağdı. Birazcık kar yağdı. Az da olsa barajlardaki su seviyesi yükseldi ama bunlar geçici şeyler. Biz bunu çok uzun yıllardır konuşuyoruz. Bir tek Yalova değil, dünyanın sorunu. Çünkü iklim şartları değişiyor. Türkiye’de de öyle. Şu anda kar yağmayan yere kar yağıyor. Devamlı kar gören şehirlerimizde kar yok. Bunların hesaplarının yapılması lazımdı. Yalova için konuşursak ben daha önceki görevlerimde de bu açıklamaları çok yaptım. Yalova’nın nüfusu Türkiye’de dördüncü hızla artan il. Çok yoğun bir şekilde nüfusumuz artıyor. Çünkü üç tane metropol ortasındayız biz. Tersaneler, OSB’ler kuruldu. Nüfus artıyor. 50 senedir bir tane barajımız var. Aynı baraj. Kesinlikle bir barajın şimdiye kadar projeleri yapılıp, ihaleye verilip yapılmış olması lazımdı. Bunlar yapılmadı. Şu anda ne yazık ki siyaseten de olsa o onu suçluyor, o bunu suçluyor, o ona top atıyor. Bunlar doğru şeyler değil."

"YALOVA SİYASİ ÇATIŞMALARIN ŞEHRİ DEĞİLDİR"

Yalova’daki terör örgütü IŞİD tehlikesiyle ilgili de Becan, şöyle konuştu:

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Kolay şeyler yaşamadık. Ben 50 yıldır burada yaşıyorum. Yalova’da ilk defa çatışmada bir şehit verdik. Yalova hiçbir zaman siyasi çatışmaların veya farklı olayların olduğu bir şehir değildir ama yıllardır da sağ-sol olayları zamanında da Yalova’da hep organizasyon evleri olmuştur. Yani burada evleri kiralıyorlar. Ailece oturuyorlar. Anlayamıyorsunuz. Orada planlamalar, organizasyon yapılıyor. Şemalarını hazırlıyorlar. Silahlanıyorlar. Haberimiz bile olmuyor. Yakın şehirlerde İstanbul’da, Ankara’da eylem yapacaksa bütün planı, programı, hazırlığı burada yapıyor. Burası sessiz, sakin bir şehir. Buradan da o eylemlerine gidiyor. O günkü olayda belki farkına varılmasaydı yıl başı günü, belki İstanbul’da çok büyük bir olaya da sebep olabileceklerdi. İyi ki farkına vardılar. Operasyonlar devam ediyor. Başka evler de var. Oralarda da tutuklanma, gözaltına alınmalar devam ediyor. İnşallah Yalova’da bir daha böyle bir şey yaşamayız."