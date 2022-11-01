İzmir Körfezi'nde Cumhuriyet Kupası

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü tarafından düzenlendi. 32 yelkenlinin beş farklı kategoride yarıştığı organizasyona yaklaşık 250 denizci katıldı.

İki gün süren “Cumhuriyet Kupası”nda IRC Overall birincisi Joy Lemon oldu, Göztepe Yelken Ağanlar 1925 ikinci, Quattro üçüncülüğü aldı.

IRC A1 kategorisinde birinci Joy Lemon, ikinci The Coode, üçüncü 27 oldu. IRC A2 kategorisinde birinci Kırmızı, ikinci Uysn Sailing School, üçüncülüğü Sea Cow aldı.

IRC A3 kategorisinde Quattro-4 birinci olurken Jazz ikinci, Pars 1 üçüncü sırada kaldı.

IRC B kategorisinde ise Nemo Balspor birinci, Kairos ikinci, Olimpos üçüncü olarak tamamladı.

Destek 1 kategorisinde KSK Yelken Elisa birinciliği, Callista ikinciliği, Sun Flybr üçüncü olurken Destek 2 kategorisinde ise Poseidon birinciliği, Auriga ikinciliği, İldeniz Çakı üçüncülüğü üstlendi.

Destek 3 Kategorisi Okaliptus birinciliği, KSK Yelken Umut ikinciliği, Gia üçüncülüğü, Destek 4 kategorisinde Umut 98 birinciliği, Pars-2 ikinciliği, Tophaneli İsmail Hakkı ise üçüncülüğü almaya hak kazandı.