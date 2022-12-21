CHP'nin eylemi sonrası 6 yaşındaki çocuğa istismar olayında Hiranur Vakfı’nın kurucusu gözaltına alındı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

CHP’nin eylemlerinden sonra davanın da erkene alındığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “İki yıl önce ‘Beni koruyun. Sistematik bir tecavüz var. Zorla evlendirildim. Haklarımı arayın’ diye savcılığa başvuran bir çocuğumuz var. İki yıldan beri de hiçbir işlem yapılmadan bekleniyor. Ancak bir gazeteci bunu ortaya çıkardıktan sonra ve Sayın Kılıçdaroğlu önderliğinde Adalet Bakanlığı’na gidişimizin ardından susanlar konuşmaya başladı. Apar topar duruşma günü öne çekildi ve gözaltı kararları verildi. Toplumda oluşan infialin sonuçları örtülmek istendi. Gecikmiş de olsa gözaltı kararı olması olumlu” ifadelerini kullandı.

Karaca, “Adalet Bakanlığı’na yürüyüşümüzün ardından bunların olması hak mücadelesinde istismara uğrayan çocukların önünü açtı. Bundan sonraki süreçte de davayı takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü kamuoyunda verilen tepkiler bu olayda bazı doğruların yapılmasını sağladı. Görevlerinin gereğini yapmayanlar görevlerinin gereğini yapma telaşına girdiler. Yani toplum ses çıkarınca sonuç alındığını hep birlikte görmüş olduk” dedi.