Yandaş avukattan üstü kapalı 'Hakyolcular' uyarısı: Sıklıkla duymaya başladım, ittifakın bölünmesi yönünde hamleler yapıyorlar

Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:44

Güncelleme: 29.09.2024 - 17:45

İktidara yakınlığıyla bilinen ve son dönemde özellikle Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve Sinan Ateş cinayeti gibi kimi kritik davalarla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla öne çıkan Avukat Burak Bekiroğlu, bu kez bir cemaatle ilgili "uyarı"da bulundu.

Bekiroğlu'nun uyarı yapma gereği duyduğu o cemaat özellikle yargı organlarında etkin olduğu bilinen Hakyolcular. Adını İskenderpaşa cemaatine bağlı Hakyol Vakfı’ndan alan sözkonusu grup, Avukat Bekiroğlu'nun iddiasına göre son dönemde AKP-MHP birlikteliğinden rahatsız olmaya başladı. Grup içerisinde bazı kişilerin ittifakı bölmek için bir takım hamleler yaptığı öne süren Bekiroğlu, bunlardan birinin de Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmaya dönük olduğu iddia etti.

"SIKLIKLA DUYMAYA BAŞLADIM"

Yandaş avukat sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden "Son dönemlerde 'HAK-YOL’un içerisinde bazı kişilerin' AK Parti - MHP birlikteliğinden rahatsız olduğunu, ittifakın bölünmesi yönünde bir takım hamleler yaptıklarını sıklıkla duymaya başladım. Hatta bu doğrulturda Sinan Ateş dosyası üzerinden soruşturma aşaması dahil yapılan bazı hamleler olduğunu iddia edenlerde var. Ancak ben HAKYOL’un bütün olarak bir kumpasa yada algı operasyonuna alet olmayacağına inanıyorum" diye yazdı.

"HAKYOL’cuların Cumhur İttifakına zarar verici hareketlerde bulunacaklarını düşünmüyorum. İçlerinde çok iyi insanlar var ve bazılarını tanıyorum" diyen Bekiroğlu, "MHP noktasında iddia edildiği gibi bir mesele var ise bunun HAKYOL içerisinde sinsi küçük bir grup faaliyeti olduğunu, hatta 17/25 ve 15 Temmuz sürecinde etrafta kendisini HAKYOL’cu tanıtan yada içlerinde birilerinin bazı kişilere verdiği HAKYOL kimliği (kimlik kelimesi mecazi) ile faaliyet yürüten belli küçük bir grubun faaliyeti olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Cemaate bu kişileri içlerinden arındırması çağrısında bulunan Bekiroğlu, bu kişilerin 'FETÖ şüphelisi' de olabileceğini ileri sürerek "Özellikle adalet ve sağlık bürokrasisi içerisinde FETÖ şüphesi bulunduranlara ve adı FETÖ ile anılanlara HAKYOL kimliği giydirenler /giydirmeye çalışanlar kim, bunlar tespit edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"BELKİ DE ÇOK ŞEY BİLİYORUMDUR AMA..."

Sözlerine üstü kapalı ifadeler kullanıp "Bu konuya gerekirse detaylı şekilde etraflıca girerim. Belki de çok şey biliyorumdur ama şimdilik susuyorumdur. Zira ben vakti gelince doğru bildiği yolda en sert şekilde konuşanlardanım" diye devam eden Bekiroğlu, "Asıl konuma değineyim" deyip Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan MHP'li avukat Serdar Öktem'le ilgili çağrı yapıp şöyle dedi:

"Sinan Ateş davasında Av.Serdar Öktem hakkında tutukluluğun devamına yetecek delil mevcut değildir, hakkında ceza vermeye yetecek delil oranı sıfır noktasındadır. Meslektaşımız Av.Serdar Öktem’in tez vakitte özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum."