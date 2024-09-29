Seren Serengil 'katliam yasası'na tepki gösterdi: 'Önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar'
Ünlü sunucu Seren Serengil, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye tepki göstererek, tarikat ve cemaatlerin kapatılması gerektiğini savundu. "Esas temizlenmesi gereken bunlar," dedi.
Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili düzenlemeye tepki göstererek cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini savundu. Serengil, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nde cemaat ve tarikatların oluşmasının yasak olduğunu vurgulayarak, bu yapıların kapatılması gerektiğini ifade etti.
Serengil, "Şimdi kanunu uygulayın, köpekleri toplatın diyenler, neden tarikatları ve cemaatleri kapatmıyor? Esas temizlenmesi gereken bunlar," dedi. Tartışma yaratacak bu açıklamasında, tarikat ve cemaatlerin kapatılması gerektiğini savunan Serengil, şunları söyledi:
"İLK ÖNCE TARİKAT VE CEMAATLERİ KAPATACAKLAR"
"Türkiye'de ilk önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar. O zihniyet bitince biz normale döneceğiz. Bakın, biz Türk milletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatların ve cemaatlerin oluşması yasak. Kanunları uygulayın, esas bunları kapatın," dedi.
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