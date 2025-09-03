Yandaş Cem Küçük 'kendi senaryosunu' açıkladı: 'Özgür Özel istifa edecek, Kemal Bey ya da başkası CHP yönetimini devralacak'

İktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve yönetimin görevden alınmasına yönelik, "Bu durum 15 Eylül’de Ankara’daki mahkemenin mutlak butlan vereceğini kesinleştirdi. Kemal Bey ya da başkası CHP yönetimini devralacaktır" dedi.

Küçük, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki olarak istifa edeceğini öne sürdü.

"EĞER ÖZEL KENDİ İRADESİYLE İSTİFA EDERSE..."

"Türkiye tarihinde bu bir içtihat oldu. Daha önce kurultayla ilgili hiç böyle bir karar alınmamıştı. İlk kez böyle bir şey görüyoruz" diyen Küçük, yazısında şunları söyledi:

"Bu durum 15 Eylül’de Ankara’daki mahkemenin Mutlak Butlan vereceğini kesinleştirdi. Sanki İstanbul öncü gibi davrandı. Ankara da buna uyacaktır. Kemal Bey ya da başkası CHP yönetimini devralacaktır.

Bence CHP için sonun başlangıcıdır bu karar. Başlarına geleni anlamışlar mı, emin değilim. Partinin yeni bir plana ihtiyacı var. Mitingle, konuşmayla bu işler olmuyor...

Artık rüşvetle anılıyorlar. Çok sayıda belediyede yolsuzluk davası var. Hepsi uydurma demenin hiçbir anlamı yok.

Umarım toparlarlar. Bu arada parti kaynaklarına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin yargı kararına tepki olarak istifa kararı alacak.

İstifa Senaryosu:

Eğer Özel kendi iradesiyle istifa ederse, tüzük gereği yapılacak kurultayda yeniden aday olabilecek.

* Ancak yargı kararı kapsamında “tedbirli olarak görevden alınması” söz konusu olursa, bu durumda kurultayda adaylık hakkını kaybedecek.

CHP kulislerinde bu iki ihtimal arasındaki fark tartışılırken, Özgür Özel’in önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor."