Yandaş Fuat Uğur'dan Sözcü TV yayınına tepki: 'Kılıçdaroğlu'nun bütün gözenekleri ortada'

Yandaş TGRT yorumcusu Fuat Uğur, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV yayınını eleştirdi.

Uğur, “Burada bize gazeteci lazım değil, burada bize Ekrem İmamoğlu'nun aparatı lazım demiş olmalılar ki o üç kişiyi çıkarmışlar. Ve sistem baştan Kemal Kılıçdaroğlu'nu madara etmek üzerine kurulmuştu. Işıklandırma da buna göre yapılmıştı” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez Sözcü TV'de gazeteciler Barış Terkoğlu, Senem Toluay Ilgaz ve Aslı Kurtuluş Mutlu'nun sorularını yanıtladı.

TGRT’de yayımlanan Medya Kritik programında Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV yayınını değerlendiren Fuat Uğur, gazeteci İpek Özbey’in programa katılmaması üzerinden Terkoğlu, Ilgaz ve Mutlu’yu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi İpek Özbey de katılacaktı, neden katılmadı bilmiyorum. İpek Özbey, daha sağduyulu ve daha soğukkanlı sorular sormasıyla, gazeteci kimliğine gerçekten uygun bir isim olmasıyla tanınan bir gazeteci arkadaşımız. O yüzden burada bize gazeteci lazım değil, burada bize Ekrem İmamoğlu'nun aparatı lazım demiş olmalılar ki o üç kişiyi çıkarmışlar.

'Bana Fethullahçıların terör örgütü olduğunu söyletemezsiniz. Böyle bir şey yok. Ben buna inanmıyorum. Ayrıca da Fethullahçılar bizim yapamadığımızı yaptılar. Helal olsun’ diyen Emin Çölaşan'ın sorularıyla başladı röportaj.”