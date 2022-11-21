Karanlık tünel: 2023 seçimleri - Gani AŞIK

21 Kasım 2022 Pazartesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1950’den bu yana geçen 72 yıl içinde koalisyonlar modeli ile iktidara sadece 7 yıl ortak olabilmiştir. Yine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göre “kötülüklerin sebebi, başı ezilmesi gereken Ce Ha Pe’dir” ama CHP hem milli mayadır hem de sert kayadır. CIA ve MOSSAD yapımı parti öncülleri, savaş meydanlarının ateş ve barutundan doğmuş siyasi soyluluğu anlayamazlar. CHP’nin harcı şehit kanı ile karılmış ve temeli Mustafa Kemal ideolojisi ile örülmüştür, nefretin nedeni de bundandır.

Sağın seçmeni iktidar yitirilince yeni iktidara yönelirken, 70 yıldan beri muhalefette olan CHP seçmeni, çektiği çileleri sefa, ödediği bedelleri Ata’sına vefa sayarak partisini terk etmedi. İdeolojik ve felsefi hiçbir benzerliği olmayan merkez sağı, iktidarın pençesinden kurtarma yolunda İYİ Parti’nin istikrarlı bir yükseliş gösteriyor olması, demokrasimizin geleceği ve standardı açılarından büyük önem taşımaktadır. El enseler beyhude, İYİ Parti, bal diye sunulan baldıran zehrini içmeyecektir.

Osmanlı tebaasını, yaşamın her alanını kapsayan bir dizi devrimle ayağa kaldıran ve onlara Türklüğünü hatırlatan Cumhuriyettir. Başını Atatürk’ün çektiği kurucu idealistlerin heyecanını besleyen kutsal duygu, Türk ulusunu yüceltme ülküsüdür. Soysuzlara inat Atatürk, Hakk’ın ve talihin Türklere, insanlığa, özellikle de mazlum milletlere özel armağanıdır. Kurtuluş Savaşı’na direnen, Cumhuriyetin yapılanma döneminde sütre gerisine çekilen ortaçağcı odaklar (mürteciler), yaklaşan seçimlerde “100 yıllık reklam arasına” (Cumhuriyete) son verme hazırlığındalar. Cüretlerinin kaynağı, beş bin yıllık uygarlığın son halkası Cumhuriyetin, İhvancı iktidarla bütünleştirilmiş halidir.

LAİK CUMHURİYETİMİZ

Halk, içine itildiği sefaletin, din kullanılarak perdelenen 20 yıllık organize yağma ve talandan kaynaklandığının farkında. Adı adalet sözcüğü ile başlayan iktidarın, zorbalığın yol göstericiliğinde ilerlediğinin de bilincinde. Cemevlerinin ibadethane, mekânda yapılan ritüellerin de ibadet olup olmadığına karar yetkisi sadece Alevi kardeşlerimizdedir. Soruna laiklik, din ve vicdan özgürlüğü, demokrasi ve çağdaş hukuk normları yerine, Vehhabi gözlüğü ile bakılınca ibadet “kültür” görünür, çünkü bakış şaşıdır. Olayın bugüne değin Alevi topluluğunun itikadı ile örtüşür biçimde çözümlenememiş olması, devletin utancı ve zulmüdür.

Zorbalığın koyulaştığı başka bir alan, CHP’li belediyelerin tümüdür. Büyükşehir belediyesinin muhalif meclis üyelerinin Ankara’da, zaten maliyetinin altında satılan suya yüzde 50 indirim yapması kurumun atardamarını kesmek anlamındadır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “büyük lokma” olarak nitelediği, çeyrek asır Hollanda ineği gibi sağdıkları İstanbul’u alarak “günahı kebair (!)” işleyen Ekrem İmamoğlu’ndan, deneyimli oldukları kumpas yöntemi ile kurtulmaya çalışıyorlar.

“Üsküdar’ı geçen atçılar”, atçıyı ablukaya alan fırsatçılar ve tüm teşrifatçılar, bilesiniz ki bu necip millet, ecdadımızın mübarek kanı ve İnebolulu analarımızın gül kokan teri ile kurulan Cumhuriyeti, boy abdestli hırsızlara yedirmeyecektir.

GANİ AŞIK

ESKİ CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ / MÜFTÜ