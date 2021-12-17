Yandaş Küçük emekliye yapılacak zammı canlı yayında açıkladı
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, emekli zammına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptığı konuşmayı canlı yayında aktardı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti açıklamasının ardından gözler emekli zammının ne oranda olacağı sorusuna çevrildi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, TGRT Haber'de sunduğu sabah programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e “emekli zammı” sorusunu yazılı olarak sorduğunu aktardı.
Bakan Vedat Bilgin’e “Emeklilere yüzde 30-40 oranında zam olur mu?" diye sorduğunu söyleyen Küçük, Bakan Bilgin’den buna karşılık “Sözleşmemizde 'enflasyon farkı verilir' diye yazılmıştı. Bunu dikkate alan fakat bugünkü ekonomik durumu da gözeten bir oranda değerlendirilecektir denilebilir' diyor. En düşük emekli aylığında daha yüksek, diğerlerinde daha dengeli olmak üzere farklılık gösterebilir" yanıtı aldığını belirtti.
Bilgin'in yanıtını değerlendiren Cem Küçük, "Benim anladığım enflasyon farkları dahil olmak üzere en az yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam gelecek" ifadelerini kullandı.
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