Son dakika... Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu iddiası: 'Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı'

Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:16

Güncelleme: 08.06.2023 - 12:24

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinden yayımladığı "Kılıçdaroğlu: 'Bir daha aday olmayacağım'" başlıklı yazısında, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile yapılan yapılan önemli bir konuşmayı yazdı.

"BİR DAHAKİ SEÇİMDE BEN ADAY DEĞİLİM"

Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ile soruya şu yanıtı verdiği yazdı:

"Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok."