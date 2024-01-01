Yandaş medya hedef göstermişti: Özel ve İmamoğlu'nun katıldığı yılbaşı programı 15 Aralık'ta çekilmiş
İktidara yakın medya tarafından, dün gece Halk TV'de yılbaşı yayınına katıldıkları gerekçesiyle hedef gösterilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çekimlerinin 15 Aralık tarihinde yapıldığı açıklandı.
23 Aralık'ta 12 askerin Kuzey Irak'ta şehit olmasının ardından Meclis'te CHP'ye, imzalamadığı teröre karşı ortak bildiriden dolayı tepki gelmesinin ardından, Özel ve İmamoğlu, yılbaşı yayını üzerinden hedef gösterildi.
Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun X hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Sabah, YeniŞafak, AHaber, Star vb iktidar medyası tarafından yeni bir yalan daha kamuoyuna servis edildi.
Doğru bilgi şöyledir; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı yılbaşı programının çekimleri 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Yani; 22 Aralık’taki terör saldırısı ve milletçe kahrolduğumuz şehitlerimizin ardından yapılmış bir çekim söz konusu değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası üzerinden yapılan alçak siyaseti kınıyor, hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz."
Sabah, YeniŞafak, AHaber, Star vb iktidar medyası tarafından yeni bir yalan daha kamuoyuna servis edildi.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 1, 2024
Doğru bilgi şöyledir; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı yılbaşı programının çekimleri 15 Aralık tarihinde yapılmıştır.…
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