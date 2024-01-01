Yandaş medya hedef göstermişti: Özel ve İmamoğlu'nun katıldığı yılbaşı programı 15 Aralık'ta çekilmiş

Yayınlanma: 01.01.2024 - 17:21

Güncelleme: 01.01.2024 - 17:21

23 Aralık'ta 12 askerin Kuzey Irak'ta şehit olmasının ardından Meclis'te CHP'ye, imzalamadığı teröre karşı ortak bildiriden dolayı tepki gelmesinin ardından, Özel ve İmamoğlu, yılbaşı yayını üzerinden hedef gösterildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sabah, YeniŞafak, AHaber, Star vb iktidar medyası tarafından yeni bir yalan daha kamuoyuna servis edildi.

Doğru bilgi şöyledir; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı yılbaşı programının çekimleri 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Yani; 22 Aralık’taki terör saldırısı ve milletçe kahrolduğumuz şehitlerimizin ardından yapılmış bir çekim söz konusu değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası üzerinden yapılan alçak siyaseti kınıyor, hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz."