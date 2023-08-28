Murat Ongun'dan 'Köpeğinin ısırdığı belediye işçisi işten atıldı' iddiasına yanıt

Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:41

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç A.Ş.'de temizlik personeli olarak 2021'de işbaşı yapan Hacer Demirlendi’nin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un köpeği tarafından iki kere ısırıldığı belirtildi.

Demirlendi’nin olayın ardından şikâyetçi olması üzerine de işten çıkarıldığı ileri sürüldü.

İddialara yanıt veren Ongun, Demirlendi’nin bekçilere haber vermeden, köpeğin açıkta olduğunu bilerek bahçeye girdiğini, işen çıkarılmasının ise bir ay sonra departman değişikliği talebinin karşılanmaması üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Ongun, “İşten çıkışı olmuş ama konunun, 'Köpek ısırdı da şikâyetçi oldu. Murat Ongun da işten kovdu' gibi böyle bir şey yok” dedi.

"BEŞ DERİN DİŞ İZİ VAR BALDIRIMDA"

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Demirlendi, 2021'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de işbaşı yaptı.

Ongun’un özel olarak baktırdığı belirtilen köpek tarafından iki kere ısırılan Demirlendi, olayı şu şekilde anlattı:

“Pazartesi günü ben sabah 06.30'da işbaşı yapmak için üstümüzü değiştirdiğimiz yer var Başkanlık çadırının içinden otomatik kapıdan geçiliyor. Üstümü değiştirmek için geçecektim ki kapı açıldığında daha adım bile atmadan Murat Beyin köpeğinin yanında iki tane daha köpek vardı. Onlar havladı ama saldırmadı. Thor çok saldırgan olduğu için ve benim haricimde iki farklı kişiyi daha ısırdığı için onu Sabah 06.30 gibi kulübesine koyuyorlar akşam da 17.30 gibi salıyorlardı. O gün güvenlikler Thor'u kulübesine koymayı unutmuşlar. Diğer köpekler havlayınca Murat Bey'in köpeği de havlayıp bir anda saldırdı. Beni yere düşürdü. Sol ayak bileğinden ısırdı. Defalarca ısırarak yaraladı. Ardından baldırımdan yakaladı. Aynı zamanda tırnaklarıyla da çiziyordu. Baldırımdaki damardan ısırdığı için daha da şiddetli ısırmaya devam etti. Beş derin diş izi var baldırımda.

Hastaneden rapor verildi. 3 Ağustos'ta tekrar işbaşı yaptım. Beni yine oraya verdiler. Ben dedim ki ben orada korkuyorum. Zaten çalışamıyorum. Ayağım çok kötü durumda. Beni biraz içeri alın en azından dedim. Şeflerim içeriye alamayacaklarını belirtip Osmanlı Arşivi'nin bulunduğu Sadabat Parkı'na verdiler ama psikolojik şiddet uygulamaya başladılar."

"MURAT BEY'İN MÜDÜRÜ ARADI"

"Şeflerimden sanki Murat Ongun'un köpeği değil de ben onun köpeğini ısırmışım gibi davrandılar. O derece beni suçladılar. Hastaneye gitmem gerekiyor şefimi arayıp bilgi veriyorum 'kendi imkanlarınla git' diyor. Ben acı ve ağrıyla Haliç Köprüsü'ne kadar yürüdüm, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuduz aşısı vurulmaya gittim. Bir tanıdık vasıtasıyla avukatla görüştüm. Bana arabuluculuk görevinde bulunacağını söyledi. Daha sonra Murat Bey'in müdürü Birsen Hanım beni aradı.

Hastane masraflarımı karşılayacaklarını, bölge değişikliği için ise beklemem gerektiğini ancak cenaze işlerinin olduğunu 14 Ağustos'ta işbaşı yapacağını söyledi. Ben de kendisine raporlu olduğumu aynı tarihte işbaşı yapacağımı aktardım. Ayın 14'ü olunca ben tekrar aradım, benimle görüşemeyeceğini cenaze işlerinin bitmediğini söyledi. Ben de artık bir gelişme olmayacağını anlayınca Beyoğlu'nda karakola şikâyette bulundum.”

"İSTİFA ETMEYECEĞİMİ BELİRTİNCE EVRAKLARI SURATIMA FIRLATTI"

Polislere Miniatürk'teki parkın kamera görüntülerinin verilmediğini, bu yönde polislerle görüştüğünü ancak herhangi bir detay vermediklerini dosyanın hala tamamlanmadığı için savcılığa gönderilmediğini öğrendiğini söyleyen Demireldi, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Şikâyetçi olduktan sonra Ağaç A.Ş. personeli olduğum için müdürüm Ali Sukas, beni çağırttı. Gittim zorla istifa etmemi istedi. Ben de istifa etmeyeceğimi belirtince kendilerinin işten çıkaracağını belirterek, evrakları suratıma fırlattı. Bununla da yetinmeyip ağır hakaretlerde bulundu. Ve şu anda işsiz kaldım. İlgileneceklerine yönelik söz verenler beni işten attı."

"BENLE İLGİLİ BİR ŞİKÂYETİ YOK"

Ongun ise yaptığı açıklamada, 2 yıl önce İletişim Koordinatörlüğü'nün olduğu birimde dikenli teller olmasına rağmen hırsızlık olayının yaşandığını ve konuyla alakalı polis kayırlarının da olduğunu, burası için koruma amaçlı olarak bekçi köpeği aldıklarını, aşı karnesi ve maması dahil tüm masraflarını kendisinin üstlendiğini belirtti.

Ongun köpek saldırısından daha sonra haberdar olduğunu belirttiği açıklamasında, şunları kaydetti:

“Mesai saatleri içerisinde bu bekçi köpeği kafesinde duruyor mesai dışı saatlerde koruma amaçlı salınıyor. Olayın olduğu gün görevli arkadaşımız sabah 06.30'da mesai başlamadan bizim iletişime geliyor ve güvenliğe de bildirmeden, köpeğin açıkta olduğunu bilerek arka bahçeye kendini atıyor. Tabii doğal olarak köpek de bahçeye yabancı biri geldi diye ayağından ısırmış. Olay sonrası tedavi oldu. Ama benle ilgili bir şikâyeti yok yani. Bizim orada idarede Birsen Hanım var bununla ilgili bir şikâyette bulunmuş."

"KADININ İŞTEN AYRILMASININ BENİMLE BİR ALAKASI YOK"

"O arkadaş da zaten emniyette ifadesini vermiş. İş konusuna gelince yani ben niye benim köpeğim ısırdı, o da şikayetçi oldu da onu işten atayım. Çocuk değilim ki. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'la da görüştüm evet 2 gün önce işten çıkartmış. Ondan da sen sorunca haberim oldu. Bu olay ise 1 ay önce oldu. Konunun esasen ne benimle ne de köpeğin ısırmasıyla alakası yoktu. Ali Beye 'ben ikram personeli olmak istiyorum. Sahada çalışmak istemiyorum' demiş. Hatta Çorum Sungurlu Belediye Başkanı rica etmiş, görüşmesini. Ali Bey demiş ki ,'bizim şu an böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Sahada çalışmanı istiyoruz'. Sahada çalışmayı kabul etmeyince o zaman çık işten demiş ve ayrılışını vermişler. Yani kadının işten ayrılmasının benimle bir alakası yok. İşten çıkışı olmuş ama, 'Konunun köpek ısırdı da şikâyetçi oldu. Murat Ongun da işten kovdu' gibi böyle bir şey yok.”