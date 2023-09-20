Murat Ongun'dan Haber Global'e tepki: A Haber’in tahtına mı göz dikti?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, çalışır haldeki yürüyen merdivenleri 'arızalı' olarak servis eden Haber Gobal'e tepki gösterdi. Ongun, "Haber Global, A Haber’in tahtına mı göz dikti?" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:23
Murat Ongun'dan Haber Global'e tepki: A Haber’in tahtına mı göz dikti?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yürüyen merdiven' sabotajları hız kesmeden devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Haber Global'e tepki gösterdi. Ongun söz konusu paylaşımına "Haber Global,  A Haber’in tahtına mı göz dikti?" notunu düştü.

Ongun'un paylaştığı videoda, Global ekibinin çalışır haldeki yürüyen merdivenler için "arızalı" dediği ve haberi bu şekilde servis ettiği görüldü.

A HABER NE YAPMIŞTI?

Yürüyen merdivenlerin birileri tarafından kasıtlı olarak durdurulduğu ve olay yerine anında gelen A Haber ekibi tarafından haberleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Yürüyen merdivenleri kapatan sabotajcılar İBB’nin çalışmadığını iddia ederek, “82 basamak var ve çalışmıyor, çilenin bitmesini bekliyoruz” demişti.


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