Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yandaş medyadan 'mutlak butlan' manşetleri: Bayrama erken başladılar!

Yandaş medyadan 'mutlak butlan' manşetleri: Bayrama erken başladılar!

22.05.2026 10:55:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Yandaş medyadan 'mutlak butlan' manşetleri: Bayrama erken başladılar!

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında istinaf mahkemesinden 'mutlak butlan' kararının çıkması sonrası iktidara yakın gazetelerdeki bugünkü manşetler dikkat çekti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi'nce 'mutlak butlan' kararının verilmesinin birlikte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesi iktidara yakın gazetelerin manşetlerinde birinci sırada yer buldu. 

Alınan karar, iktidara yakın medyanın manşetlerinde adeta 'müjde' gibi gösterildi. 

SABAH

Sabah gazetesi mutlak butlan kararını “Şaibeli kurultay iptal” başlığıyla verdi. 

Image

 

TÜRKİYE

Türkiye gazetesi, “Kılıçdaroğlu CHP’nin başına geliyor: Butlan kararı sistemi dağıttı” başlığını kullanırken spotta ise “Yargı Özel ve İmamoğlu’nun rüşvet parasıyla delegeleri satın alarak partiyi ele geçirdiği kurultayı ‘yok’ saydı'' ifadelerine yer verdi. 

Haberin hemen altında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuyla ilgili basın açıklaması yer aldı. 

Image

YENİ ŞAFAK

Yeni Şafak “CHP’de butlan depremi: Kurultay iptal Kılıçdaroğlu dönüyor” başlığını attı. Haberde de Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına yer verdi.

Image

YENİ AKİT

Yeni Akit gazetesi ‘Bay Kemal geri döndü: Payvonda başladı mahkemede bitti’ ifadelerini kullandı. 

Image

AKŞAM

Akşam gazetesinin başlığında da ‘Bay Kemal’ 3 yıl sonra geri döndü’ başlığı kullanıldı. Haberde ‘şikayetin CHP’lilerce yapıldığı’na dikkat çekildi.

Image

İlgili Konular: #CHP #YSK