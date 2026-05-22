Yandaş medyadan 'mutlak butlan' manşetleri: Bayrama erken başladılar!

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi'nce 'mutlak butlan' kararının verilmesinin birlikte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesi iktidara yakın gazetelerin manşetlerinde birinci sırada yer buldu.
Alınan karar, iktidara yakın medyanın manşetlerinde adeta 'müjde' gibi gösterildi.
SABAH
Sabah gazetesi mutlak butlan kararını “Şaibeli kurultay iptal” başlığıyla verdi.
TÜRKİYE
Türkiye gazetesi, “Kılıçdaroğlu CHP’nin başına geliyor: Butlan kararı sistemi dağıttı” başlığını kullanırken spotta ise “Yargı Özel ve İmamoğlu’nun rüşvet parasıyla delegeleri satın alarak partiyi ele geçirdiği kurultayı ‘yok’ saydı'' ifadelerine yer verdi.
Haberin hemen altında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuyla ilgili basın açıklaması yer aldı.
YENİ ŞAFAK
Yeni Şafak “CHP’de butlan depremi: Kurultay iptal Kılıçdaroğlu dönüyor” başlığını attı. Haberde de Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına yer verdi.
YENİ AKİT
Yeni Akit gazetesi ‘Bay Kemal geri döndü: Payvonda başladı mahkemede bitti’ ifadelerini kullandı.
AKŞAM
Akşam gazetesinin başlığında da ‘Bay Kemal’ 3 yıl sonra geri döndü’ başlığı kullanıldı. Haberde ‘şikayetin CHP’lilerce yapıldığı’na dikkat çekildi.