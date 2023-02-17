Yandaş Taceddin Kutay, depremde canla başla çalışan isimleri tek tek hedef aldı

Türkiye’yi yasa boğan ve ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerde canla başla çalışan Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur bu kez da yandaş Taceddin Kutay tarafından hedef alındı. ÇYDD ve ADD'nin adını lekelemeye çalışan Kutay, "O bahsedilen adamların hiçbirini görmedim ben hiçbir yerde. Sahada Umre'den gelen dedelerimiz çalıştı." diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 22:19
Yandaş Taceddin Kutay, depremde canla başla çalışan isimleri tek tek hedef aldı
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Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Taceddin Kutay, konuk olduğu 24 TV'de skandal açıklamalarda bulundu. İktidarın ihmali sonucu 39 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği deprem hakkında konuşan Kutay, isim vermeden Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'e saldırdı. "Millet seninle dalga geçer. Seni dolandırır" diyen Kutay şöyle konuştu:

"Sen ufak tefek şovlar yapabilecek bir adamsın. Devlet taklidi yapmaya başladığın anda elin ayağına dolaşır. Yarın bir gün hesabını veremeyeceğin saçmalıklar çıkar ortaya. Devlet neredeydi? Devlet sahadaydı. O bahsedilen adamların hiçbirini görmedim ben hiçbir yerde. Sahada Umre'den gelen dedelerimiz çalıştı."

"ADD VE ÇYDD'Yİ SAHADA GÖRMEDİM"

ÇYDD ve ADD'yi de hedef gösteren Taceddin Kutay "Ben sahada kimseyi görmedim, ne ADD ne ÇYDD gördüm. Ben bir tek sakallı abileri gördüm. Her meşrepten her mezhepten, ben bu adamları gördüm sahada." ifadelerini kullandı.

"SİZLER GİBİ HAYVANDAN AŞAĞI DEĞİLLER" DEMİŞ

Akşam Gazetesi'ndeki köşe yazısında, afet bölgesine gelmeyen isimlere seslenen Kutay'ın "Hem bu insanlar sizler gibi hayvandan aşağı da değiller, gelirseniz sizlere de birer tas çorba ikram ederler." dediği ve yazısını "Ezcümle sakallılar sahada koşturuyor, siz neredesiniz?" ifadeleriyle sonlandırdığı görüldü.


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