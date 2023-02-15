Son Dakika: Soylu ve Bahçeli AHBAP'ı hedef almıştı... Oğuzhan Uğur'dan yanıt geldi: 'Bizden devlete düşman çıkmaz'

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AHBAP'ı hedef almasının ardından Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Uğur, "Bizden devlete düşman çıkmaz. O kadar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 14:45
Son Dakika: Soylu ve Bahçeli AHBAP'ı hedef almıştı... Oğuzhan Uğur'dan yanıt geldi: 'Bizden devlete düşman çıkmaz'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün, partisinin grup toplasında gündemi değerlendirirken deprem bölgesindeki yardım çalışmaları ile gündeme gelen AHBAP ve Babala TV'yi hedef almasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da isim vermeden AHBAP'ı tehdit etti.

Soylu, "Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilecektir" dedi.

 YouTuber Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından yanıt verdi. Uğur daha önce yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak, "8 Şubat günü yazdım bunu. Tekrar tekrar okuyunuz. Halen aynı noktadayız. Bizden devlete düşman çıkmaz. O kadar! Daha fazla açıklama yapıp zaman kaybetmeyeceğim" dedi.

Uğur eski paylaşımında, "İlk günden beri İletişim Başkanlığı, AFAD, emniyet müdürlerimiz, vali yardımcılarımız, AHBAP ve diğer devlet yetkililerimizle ortak çalışıyoruz. Kendi başımıza aldığımız tek karar yok. Devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak "Bu sahtekârların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım" diyen Bahçeli, "Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur" diye konuşmuştu.


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