'Yandaş'tan al haberi: CHP'de yeni ihraç listesi mi hazırlanıyor?

Yandaş gazeteci Sinan Burhan, CHP'de yeni bir disiplin sürecinin daha gündeme gelebileceğini öne sürdü.

BengüTürk ekranlarında konuşan Burhan, parti kulislerinde konuşulan bilgilere dayanarak ikinci bir ihraç listesinin gündemde olduğunu iddia etti.

Burhan'ın aktardığı kulis bilgisine göre mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin oluşturduğu listede Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Ümit Dikbayır ve Gökan Zeybek'in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin yer aldığını söyledi.

"İSTİFALAR BEKLİYORUM"

Burhan, "Bunlara da kalmadan ben en geç 11 Haziran akşamı istifalar bekliyorum. Özgür Bey ve ekibi zaten buradan bir mağduriyet hikâyesiyle ayrılmak istiyorlardı. 'Parti elimizden gitti' diyecekler. 'Bizim yapacağımız hiçbir şey kalmadı' diyerek partiden ayrılacaklar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK 9 ismin ihraç edilmesini istemişti.

Bu isimler şöyleydi:

Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut.