Yandaşlara peşkeş çekilmişti: Mahkeme ranta 'dur' dedi!
Esenyurt'un önceki belediye yönetimi tarafından yandaş vakfa tahsis edilen 25 dönümlük arazi, CHP'li belediyenin girişimleri sonucunda yeniden belediyeye kazandırıldı. Belediye, yeni kazanan yere, "Benzeri görülmedik" denilen kampüs lise yapmayı planlıyor.
Esenyurt'ta önceki AKP yönetiminin yandaş vakıflara peşkeş çektiği 25 dönümlük arazinin geri alınması için girişimler sonuç verdi. Esenyurt'un CHP'li belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yönetimindeki belediyenin açtığı davada, 10. İdare Mahkemesi, vakfa yapılan tahsis 'hukuka aykırı' bulunarak 'iptal' edildi.
Mahkemenin "iptal" kararı sonrasında geri alınan araziye "Kampüs Lise" yapılması planlıyor.
"TAHSİL USULSÜZ"
2011 yılında dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından, daha sonra Esenyurt Üniversitesi’ni de kuracak olan Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı’na tahsis edilen arazi, Sayıştay Raporu'nda usulsüz olarak belirtildi.
Belediyeyi CHP'li başkan kazanınca, 2019'un eylül ayında Esenyurt Belediye Meclisi'ne bir Başkanlık Teklifi verilerek arsanın belediyeye geri alınması için girişimlerde bulunulmuş, ancak AKP'li meclis üyelerinin 'hayır' oyu verip MHP'li üyelerin de 'çekimser' kalmasıyla teklif meclisten geçmemişti.
MAHKEME HUKUKA AYKIRI BULDU
Bunun üzerine CHP'li belediye yönetimi konuya mahkemeye taşıdı. 10. İdare Mahkemesi, tahsisi 'hukuka aykırı' bularak tahsisin iptal edilmesine giden yolu açmış, geçen yıl temmuz ayında ise belediye meclis toplantısında tahsis iptal edilmişti.
Böylece söz konusu arazi Mütevelli heyetinde Esenyurt Belediyesi eski Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt ve İBB’den aldığı ihalelerle adını duyuran Orhan Özyurt ve çok sayıda AKP'linin bulunduğu vakıftan alınarak Esenyurt Belediyesi’ne iade edildi.
"KAMPÜS LİSE"
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un seçim vaatleri arasında yer alan "Kampüs Lise" projesinin, belediyeye geri alınan bu arazi üzerinde inşa edilmesi planlanıyor.
Buna göre, 1 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve 2 Meslek Lisesi’ni aynı kampüste bir araya getiren Kampüs Lise projesinin Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor.
5 bine yakın öğrencinin eğitim göreceği kampüste, atölye, spor salonu, kütüphane, yemekhane ve konferans salonu gibi alanlar bulunacak. Bir üniversite kampüsünü andıran projede, 1 tane de 104 yataklı öğrenci yurdu yer alacak.
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