Devlet Planlama Teşkilatı, 3.2 milyar dolarlık peşkeşi önlemişti

08 Ocak 2022 Cumartesi, 04:00

Limanların işletmesini ihalesiz uzatmaya olanak tanıyan düzenlemenin TBMM’de kabul edilmesiyle başlayan tartışmada Cumhuriyet; AKP’li Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde AHL’nin işletme süresinin 500 milyon dolara 20 yıllığına uzatılmak istendiğini ancak DPT’nin direnmesi sonucu ihale yapıldığı, ihalenin ise 15.5 yıllığına ve 2 milyar 925 milyon liraya sonuçlandığını gündeme getirmişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “500 milyon dolara 20 yıl verelim dedikleri yer, 15.5 yıl için yaklaşık 3 milyar dolara ihale edildi. Eğer bu fiyatı 20 yıl üzerinden düşünürsek, 3.8 milyar dolar ediyor. Büyük bir yolsuzluğu önledik” demişti.

Böylece, net ihale sonucu üzerinden 2.4, 20 yıl üzerinden değerlendirilmesi durumunda ise 3.3 milyar dolarlık bir kamu zararı önlenmiş oldu. İhalenin yapıldığı 10 Haziran 2005’te 1 dolar, 1 lira 35 kuruştu. Bu tarih itibarıyla ihalenin TL karşılığı, 3 milyar 948 milyon liraya denk geliyor. Önlenen kamu zararı ise ihale sonucu üzerinden 3 milyar 240 milyon, 20 yıl üzerinden değerlendirilmesi sonucunda ise 4 milyar 455 milyon liraya karşılık geliyor.

3’TE 2’Sİ TAZMİNAT

AHL’yi işleten şirketin, Ocak 2021’e kadar işletme hakkı bulunuyordu ancak AHL, iktidarın yeni havalimanı ısrarı nedeniyle işletme süresi tamamlanmadan, Nisan 2019’da kapatıldı. Bu nedenle işletmeci şirkete, kalan yaklaşık 1.5 yıl için tazminat ödenmesi gündeme geldi. Şirket, 2019’da yaptığı açıklamayla tazminat tutarının 389 milyon avro olduğunu belirtmişti. 8 Nisan’da 1 avro, 6 lira 37 kuruştu. Bu, tazminat tutarının Türk lirası karşılığının 2 milyar 448 milyon lira olduğu anlamına geliyor. Yani şirkete, yaklaşık 4 milyar liraya işletmesini üstlendiği havalimanının 1.5 yıl erken kapanması nedeniyle yaklaşık 2.5 milyar lira tazminat ödendi.