Yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi... Grand Kartal Otel kaçak faaliyet göstermiş!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 10:34

Güncelleme: 08.02.2025 - 10:34

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’in, kaçak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Otelin yangından en az 6 ay önce turizm belgesini kaybettiği belirlendi.

Oteli kaçak duruma getiren süreç Turizmi Teşvik Kanunu’nun 2021 yılında değişen beşinci maddesine göre teşviklerden yararlanmak için turizm yatırım belgesi ya da işletme belgesi alınması zorunluluğu ile başladı. Buna göre, İl Özel İdaresi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen tesislerin de altı ay içinde Bakanlıktan turizm işletme belgesi alması gerekiyordu.

BELGE GÜNCELLENMEDİ

Kısa Dalga’dan Cengiz Erdinç’in özel haberine göre Grand Kartal Oteli işletme belgesini güncellemediği için kaçak duruma düştü. Bu durumu Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, 2 Temmuz 2024 tarihinde bir yazıyla aralarında Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un büyük ortağı olduğu ETS’nin de bulunduğu seyahat acentalarına duyurdu.

Çıldık “yapılan ön incelemede belgesi bulunmadığı tespit edilen” ve “yasal olarak faaliyette bulunmaları mümkün olmayan” diye nitelediği tesislerin reklam, tanıtım, pazarlama ve satışlarının yapılmamasını, yapılanların da kaldırılmasını istedi. Yazıya otellerin 74 sayfa tutan listesi de eklendi.

ETS TUR BAŞKA TESİSİN ADIYLA SATIŞA DEVAM

ETS Tur da Bakanlığın 2 Temmuz 2024’de yazdığı yazıyla Kartal Otel’in faaliyet gösteremeyeceğini bilmesine rağmen Kartal Otel reklamlarının altına Antalya Konyaaltı’nda bulunan, isimden başka hiçbir benzerliği olmayan “Kartal Pansiyonun” 2022-7-1716 sayılı Turizm Belge Numarasını koydu ve satışını sürdürdü.

HİLELİ İLANLARLA SATIŞ

Yangın sırasında 248 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel’in 11 odası ETS Tur tarafından bu hileli ilanlarla satılmıştı. ETS Tur bakanlıkla aynı gün bu reklamları sitesinden kaldırdı.

İşte ETS Tur'un bilerek yanlış belge numarasıyla yayınladığı ve apar topar kaldırdığı iddia edilen reklam:

ERSOY'DAN SORULARA YANIT YOK

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu’nun Bolu Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin verdiği altı ayrı soru önergesinden 24 Ocak tarihli olanı Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a iki otelin aynı belgeyle çalıştırılmasının nasıl olduğunu, otelin kaçak olarak çalışmasına nasıl göz yumulduğunu soruyordu, ancak henüz bir yanıt alamadı.