26 kişiyi kurtarmışlardı: Kayak eğitmenleri Kartalkaya'daki facia gecesini anlattı!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:35

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:58

Kartalkaya'da 10 yıldır kayak eğitmenliği yapan Mazlum Özgeç ve İrem Yıldız, yangın sırasında kayak eğitmenleriyle kaldıkları Grand Kartal Otel'in ikinci katından dışarı çıkmayı başardı.

Otelin etrafındaki sundurmalara çıkarak otelde mahsur kalan 26 kişinin merdivenle kurtarılmasına yardım eden Özgeç ve Yıldız, yangın faciasında yaşadıklarını anlattı.

"İNSANLAR 'YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRIYORDU"

Uyandıklarında otelin her yerinin dumanla kaplandığını belirten Özgeç, şunları söyledi:

"10 yıldır orada çalıştığımız için otelin her yerini biliyoruz. Buna rağmen kendimizi dışarıya zor attık. Otelde çalışan bir kadın personel bizi uyandırdı. Kaldığımız kat duman altındaydı. O personel sayesinde hayattayız. Uyandığımızda 'Yardım edin, bizi kurtarın' diye insanlar bağırıyordu. Saat 04.30 gibi ilk itfaiye ekibi geldi. Bunlar yetersiz kaldı. Çünkü yetişmiyordu. Onlar muhtemelen söndürme amaçlı gelmişti, kurtarmaya değil. Onlar da böyle olduğunu bilmiyordu."

"BİZİ TAHLİYE ETTİLER, PATLAMA RİSKİ VARDI"

Yangından kurtulmak isteyen bazı kişilerin çarşaf sarkıtarak inmeye çalıştığını bazılarının da pencerelerden atladığını belirten Özgeç, şunları kaydetti:

"Binanın girişindeki sundurmaya çıkarak bir odadan 12 kişiyi merdivenle indirdik. Ardından başka bir sundurmaya çıkarak oradan da 8 kişiyi indirdik. Sonra başka bir sundurmada 6 kişiyi indirdik. Binanın giriş kısmından bahsediyorum. Üst katlara hiçbir şekilde müdahale edemedik. AFAD, UMKE ve diğer ekipler oradaydı. Çalışma yürüten ekipler bizi tahliye etti. Çünkü patlama riski de vardı. Karşı otelde kaldık."

"DUMAN HER TARAFI KAPLAMIŞTI"

Kartalkaya'da uzun süredir çalıştıkları için otelin her tarafını bildiklerini ifade eden Mazlum Özgeç, şöyle devam etti:

"Yangın restoranın bulunduğu dördüncü katta başlamıştı. Uyanıp kapıyı açtığımızda her tarafı duman kaplamıştı. Oteli bildiğimiz için bir alt kata inip kayak odasından dışarı çıktık. O şekilde kurtulduk. Müşteriler muhtemelen dumandan dolayı çıkışı bulamadı. Belki bu yüzden ölümler fazlaydı. Oradaki atmosfer anlatılacak gibi değil. Çünkü pencerelerde çocukların, kadınların sesleri geliyordu ve 'İnemiyoruz, çıkamıyoruz, yardım edin' diye bağırıyorlardı. Üçüncü kattakileri kendi çabalarımızla indirdik ama yukarıdakilere hiçbir şekilde erişemedik. Onların bir kısmını itfaiye çıkardı"

"İKİNCİ KATTA OLMAMIZ BÜYÜK AVANTAJDI"

Grand Kartal Otel'de kayak eğitmeni olarak çalışan İrem Yıldız da, çoğunluğu Bitlisli olan kayak eğitmenlerinin otelin ikinci katında konakladığını aktardı.

Gece odalarının kapısını çalan otel çalışanının "Şiddetli yangın var" diyerek herkesi uyandırdığını aktaran Yıldız, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Odada iki kayak eğitmeni arkadaşım daha vardı. Odamız duman dolmuştu. Nefes almak için camı açtım. Olayın bilincinde değildim. 'Ufak bir şeydir ve tekrar odaya döneriz.' diye düşünüp sadece telefonumu alıp çıktım. Odadan çıktığımızda koridoru duman kaplamıştı. Hocalarla bir kat aşağı inerek kayak odasından çıktık. Sonra otel personeliyle insanlara yardım etmeye çalıştık. Çok kötü bir geceydi. İkinci katta olmamız büyük bir avantajdı ve oteli ezbere biliyorduk. İçerideki beton yangın merdiveninden kayak odasına ve oradan da piste doğru çıktık. Ardından insanları kurtarma çabasına girdik. İtfaiye ve AFAD gelene kadar büyük bir yardımlaşma oldu."