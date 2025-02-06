Türkiye İşçi Partisi'nden 6 Şubat açıklaması: 'Kar hırsıyla Kartalkaya’lar yaşanmaya, yenidoğan çeteleri çıkmaya devam edecek'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 18:16

Güncelleme: 06.02.2025 - 18:16

TİP, Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ikinci yılında, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Uzmanların, bilimsel verilerin ve tarihte yaşanan felaketlerin defalarca uyarmasına rağmen, gerekli tedbirlerin alınmaması, denetimlerin yapılmaması, ihmaller ve kar hırsı nedeniyle on binlerce yurttaşın depremlerde yitirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ASRIN SUÇUNU YAŞADIK"

"Asrın felaketini değil, asrın suçunu ve katliamını yaşadık. 20 küsür yıldır koltukta olmasına rağmen deprem öncesinde bölgede neredeyse hiçbir hazırlık yapmayan iktidar, deprem sırasında ve sonrasında da halka karşı ağır suçlar işledi. Çadırları kar kapısı olarak gördü. Deprem bölgelerine ve oradaki insanlara ayrımcılık uyguladı. Halen yüzbinlerce yurttaşımız konteynerlerde yaşamaya, yıkıntıların ortasında ayakta kalmaya çalışıyor. İster merkezi hükümet isterse yerel yönetimden üst düzey hiçbir kamu görevlisi deprem suçları nedeniyle ceza almadı. İki yıl önce yaşadığımız büyük yıkıma rağmen halen Türkiye’nin deprem riski taşıyan bölgelerine dönük kapsamlı bir planlama ve çalışma yapılmadı. Halkın bilinçlendirilmesi, yapı stoklarının dönüşümü, kentlerin yaşanabilir hale getirilmesi için çalışma yapılmadı.

“BİZ UNUTTUKÇA FELAKETLER KATLİAMA DÖNÜŞMEYE DEVAM EDECEK”

Kar hırsı hayatımızı tehdit ediyor. Hala hepimiz diken üstündeyiz. O yüzden unutmayacağız. İktidarın suçlarını, yıkılan kentlerimizi, sönen hayatları, belleklerimizden silinmek istenen tarihimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. İktidara rağmen ortaya çıkan halk dayanışmasını, yurttaşlarımızın nasıl kol kola girip desteğe koştuğunu da unutmayacağız. Unutmamak ve unutturmamak, sorumluluk demektir. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bir yanda şatafat içinde yaşayan bir avuç iktidar mensubu ve yandaşı varken, yıkıntılar arasında sesini duyurmak isteyen yurttaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Çünkü biz unuttukça felaketler katliama dönüşmeye devam edecek. Kar hırsıyla Kartalkaya’lar yaşanmaya, yenidoğan çeteleri çıkmaya, iş cinayetlerinde emekçilerimiz hayatlarını kaybetmeye devam edecek. O yüzden hesap soracağız. Halkı hiçe sayan bu iktidardan, bu rezil rant düzeninden hesap soracağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız, hesabını soracağız.”