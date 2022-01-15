Yanık merkezlerinde kriz: Hastalar şehir şehir dolaşıyor

15 Ocak 2022 Cumartesi, 12:30

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yanık ünitelerinin yetersizliği nedeniyle yer bulmayan ve hastane hastane, şehir şehir dolaşan yanık hastalarının sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

Hatay’daki tek yanık merkezinin 1,6 milyonluk Hatay nüfusuna, Hatay’da yaşayan 550 bin Suriyeli’ye, sınır dışından gelen Suriyelilere ve yanık ünitesi olmayan/dolu olan çevre illerden gelen yanık hastalara hizmet vermesinin beklendiğini belirten Güzelmansur “13 yatak kapasitesi olan bu merkezde son zamanlarda Suriye’den getirilen yanık vakaları nedeniyle yer bulmak olanaksız” dedi.

Konuyla ilgili bir soru önergesi hazırlayan Güzelmansur, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: