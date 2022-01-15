Yanık merkezlerinde kriz: Hastalar şehir şehir dolaşıyor
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yanık merkezlerinin yetersizliği ve hastaların yaşadığı mağduriyeti Bakan Fahrettin Koca'ya sordu.
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yanık ünitelerinin yetersizliği nedeniyle yer bulmayan ve hastane hastane, şehir şehir dolaşan yanık hastalarının sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.
Hatay’daki tek yanık merkezinin 1,6 milyonluk Hatay nüfusuna, Hatay’da yaşayan 550 bin Suriyeli’ye, sınır dışından gelen Suriyelilere ve yanık ünitesi olmayan/dolu olan çevre illerden gelen yanık hastalara hizmet vermesinin beklendiğini belirten Güzelmansur “13 yatak kapasitesi olan bu merkezde son zamanlarda Suriye’den getirilen yanık vakaları nedeniyle yer bulmak olanaksız” dedi.
Konuyla ilgili bir soru önergesi hazırlayan Güzelmansur, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
- Türkiye’de kamu hastanelerine bağlı kaç yanık ünitesi/merkezi ve yanık yatağı hizmet vermektedir? İhtiyaç duyulan sayı nedir?
- Türkiye’de ve Hatay’da bir yılda yanık üniteleri dolu olduğu için yer bulamayan ve tedavisine geç başlanan hasta sayısı nedir?
- Hatay’daki 13 yatak kapasiteli tek yanık merkezinin, 550 bin Suriyeli ile birlikte 2.2 milyonluk bir nüfusa, çevre illerden gelen hastalara ve Suriye’den getirilen yanık hastalarına hizmet vermesinin beklenmesi gerçekçi bir yaklaşım mıdır?
- Hatay’da yanık ünitesi/merkezi sayısının ihtiyaç doğrultusunda artırılması için bugüne kadar neden bir adım atılmamıştır? Bundan sonra herhangi bir adım atılacak mıdır?
- Ülkemizde yanık hastanesi kurulması için planlanan/yürütülen bir çalışma var mıdır? Detayları nelerdir?
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