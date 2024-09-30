'Yanlışlıkla' gözaltına alınmıştı: Meral Akşener'den 'Elif Çakır' tepkisi

Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:13

Güncelleme: 30.09.2024 - 00:20

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, hakkında arama olduğu iddiasıyla Bursa'da konakladığı otelde gözaltına alındı.

Ancak Çakır, isim karışıklığı olduğunun anlaşılması üzerine saatler sonra serbest bırakıldı.

‘YANLIŞLIKLA’ GÖZALTI

Karar gazetesi yazarlarından Elif Çakır'ın hakkında arama olduğu iddiasıyla Bursa'da konakladığı otelde gözaltına alındığı belirtildi.

Gazetenin internet sitesinde yer alan habere göre, otele gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekibi, hiçbir bilgi vermeden Elif Çakır’ı gözaltına alıp sağlık kontrolüne götürdü. Elif Çakır’ın bir yanlışlık olduğuna dair itirazlarına rağmen 5 kişilik polis ekibi işlemlere devam etti.

Habere göre, arandığı iddia edilen ismin “Elif Çakır I…” adında başka bir kişi olmasına rağmen polisler bu bilgiyi gözardı etti.

SAATLER SONRA SERBEST KALDI

Ardından Çakır'ın TC kimlik numarasının da yanlış olduğu anlaşıldı. Ancak ekip, Elif Çakır hakkındaki işleme devam etti.

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Elif Çakır, burada aranan kişi olmadığı ve yanlış işlem yapıldığı anlaşılınca saatler sonra serbest bırakıldı.

"KÖTÜ MUAMELENİN DİK ALASINI YAŞATTILAR"

Konu hakkında sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden açıklama yapan Elif Çakır, "Poliste kötü muamele yok derler dik alasını yaşattılar, bir bardak suyu çok gördüler... Ülkenin adaletinin durumu da kolluk kuvvetinin durumu da ortada" dedi.

MERAL AKŞENER’DEN TEPKİ

Yaşananlara, İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’den tepki geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Akşener, “Ülkemizde ciddiyetsizliğin, maalesef sistemli olarak her kurumu sardığını gösteren vahim bir olay daha bugün Karar gazetesi yazarı Elif Çakır’ın başına gelmiş... Kendisini ‘yanlışlıkla’ gözaltına almışlar. Yaşanan bu hadiseden ötürü kurumlarımızın geldiği hâl sebebiyle üzüntülerimi, Elif hanıma da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.