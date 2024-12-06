Yapı Yol-İş Sendikası'nın desteklediği işçiler Ankara'da TOKİ'nin önünde eylem yaptı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:45

Yapı Yol-İş Sendikası, Niğde Aktaş TOKİ konutlarında işçilerin yaşadığı hak ihlallerine tepki gösterdi. Sendikanın destek verdiği işçi grubu, hak arayışına dün Ankara’da TOKİ binasının önünde yaptığı eylemle devam etti. Eyleme, sendika temsilcileri, TKP temsilcileri ve işçiler katıldı.

ŞİRKET KONKORDATO İLAN ETTİ

İşçilerden edinilen bilgilere göre, Niğde Aktaş TOKİ konutlarının yapımını üstlenen Doruk İnşaat’ın bünyesinde çalışan işçiler, 7 ay boyunca alması gereken ücretleri alamadı. Söz konusu firmanın temsilcileri, şirketten 6 milyon 500 bin lira alacağı olan işçileri ‘yarın, haftaya, önümüzdeki ay ödemeler yapılacak’ diyerek eli boş gönderdi. Söz konusu binaların yapımı tamamlanmaya yakınken, şirket konkordato ilan etti.

Konkordato ilan edilmesiyle birlikte işçilerin yargı yoluyla alacaklarını elde etmesinin yolu kapandı. Konkordatonun ardından şirket, işçilere “Gidin alacaklarınızı kimden alıyorsanız alın” dedi. İşçiler, alacaklarını alamadığı için geçinmek amacıyla kredi çekmek zorunda kaldı. Kredi çeken işçiler, toplu ödeme geleceğine inandırıldığı için mağduriyet büyüdü. İşçiler, eylemlerle tepkilerini dile getirmeye çalıştı. Alacaklarını alabilmek için Niğde’de bina çatılarına çıkıp kendini atmaya kalkan işçileri TOKİ temsilcileri durdurdu.

HAKKINI ARAYAN İŞÇİLER TEHDİTLE KARŞILAŞTI

TOKİ temsilcileri işçilere yardımcı olacaklarını söylemelerine karşın şirket, TOKİ ve işçilerle birlikte yapılan 5 görüşmeden sonuç alınamadı. Görüşmeler kapsamında şirket işçilere alacaklarının asgarisini ödemeyi teklif etti. Şirket temsilcilerinin işçileri ‘Kan dökeriz’ diyerek tehdit ettiği de iddia edildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Yapı Yol-İş Örgütlenme Sekreteri ve MYK üyesi Barış Kaya, “‘Biz asgarileri öderiz, başka bir şey ödemeyiz’ dediler. Elden olanları kimden alacağız? Bize bir kapı göstersinler oraya gidelim. Siz zaten kanunsuz iş yapmışsınız. Maaşın bölünmesi yasaya uygun değildir.

Bir görüşmede başkanımızı direkt hedef göstererek ‘biz burada kan dökeceğiz’ diyerek bizzat patrona bir söylemi oluyor. Daha sonra arkadaşlarımız aşağıya iniyor, bellerinde silah olan kişiler gözler önünde şirkete girip girip çıkıyorlar. Ama evine ekmek götüremeyen işçileri hiçbir tehdit yıldıramaz” dedi.

EYLEMLER OLUMLU SONUÇLANDI

Eylem sonunda şirket sahibi TOKİ binasına gelerek dün işçilerle görüşme gerçekleştirdi. İşçilerle yapılan görüşmeler sonucunda bugün asgari ödemelerin yapılacağı, 2 Ocak’ta ise kalan ücretlerin yatırılacağı öğrenildi. TOKİ ise ödemelerin takipçisi olacağını belirtti.