Yaptıkları Hatay Havalimanı'nın pisti ortadan ikiye ayrılmıştı: 900 milyonluk ihale

Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 03:20

İmaj Yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açtığı ihaleyi Eskikale İnşaat şirket ortaklığıyla aldı.

300 KONUT YAPACAK



İhaleye göre İmaj Yapı’nın da içinde bulunduğu iş ortaklığı 12 Nisan 2024 tarihine kadar Diyarbakır’da 300 konut üretecek. Şirketlere bu iş için 898 milyon lira ödenecek.

UYARILARI DİNLEMEMİŞTİ

Daha önce de birçok kamu ihalesi alan İmaj Yapı’nın en tartışmalı projesi Hatay Havalimanı olmuştu. Türk Mimar ve Mühendis Odalar Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek kuruluşları, inşaat için yapılan yer seçiminin hatalı olduğunu, proje alanının fay hattı üzerinden geçtiğini, havalimanının başka alana yapılması gerektiğini söylemesine rağmen Hatay Havalimanı’nın inşaatı tamamlandı ve 2007’de hizmete açıldı.

Havalimanının tek pisti 6 Şubat depreminde ortadan ikiye ayrıldı. Pisti Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri onardı. 918 metresi şuan kullanılamaz halde olan havalimanındaki uçuşlar 17 Mayıs tarihine kadar iptal edildi.