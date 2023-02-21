THY: Hatay Havalimanı'nda sorun yok, tahliye uçuşlarımız devam ediyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay Havalimanı'nda tahliye uçuşlarının devam ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 00:06
THY: Hatay Havalimanı'nda sorun yok, tahliye uçuşlarımız devam ediyor
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Hatay'ım. Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.


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