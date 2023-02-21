THY: Hatay Havalimanı'nda sorun yok, tahliye uçuşlarımız devam ediyor
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay Havalimanı'nda tahliye uçuşlarının devam ettiğini açıkladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Hatay'ım. Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
Geçmiş olsun Hatay'ım.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) February 20, 2023
Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız Havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi. pic.twitter.com/AqTGZyswNG
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