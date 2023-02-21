THY: Hatay Havalimanı'nda sorun yok, tahliye uçuşlarımız devam ediyor

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 00:06

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 00:06

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Hatay'ım. Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.