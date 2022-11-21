Yarbay Ali Tatar'ı ölüme götüren savcı Süleyman Pehlivan'a tazminat cezası
FETÖ kumpası sürecinde yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar’ın ailesinin açtığı tazminat davasını Yargıtay onadı. Tatar ailesi, FETÖ hükümlüsü savcı Süleyman Pehlivan’dan alacağı 50 bin TL’lik tazminatı ÇYDD’ye bağışlayacak.
FETÖ tarafından kurgulanan ve dönemin siyasi iktidarı tarafından desteklenen Ergenekon davasında hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkması üzerine, “Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilmez. En küçük suçu olmayan ben, bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum” diyerek yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar’ın ailesinin açtığı tazminat davası sonuçlandı.
FETÖ hükümlüsü savcı Süleyman Pehlivan’a verilen 50 bin TL’lik tazminat cezası, Yargıtay tarafından onandı. “Ergenekon davalarında mesnedi olmayan belgelerde Ali Tatar’ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olarak gösterildiğini, kişilik haklarının ağır saldırıya uğradığını belirterek zararın tazmini” kapsamında, Yarbay Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar’a 20 bin, kızı Gökçen Tatar’a 18 bin ve kardeşi Ali Tatar’a 12 bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira tazminat ödenecek. Eski savcı Pehlivan bu davadaki 18 bin liralık avukatlık ücretini de Tatar ailesine ödeyecek.
(Süleyman Pehlivan)
‘KEŞKE HAYATTA OLSA’
Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Yarbay Tatar’ın ağabeyi ve Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar, “Amacımız kardeşim Yarbay Ali Tatar’a yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun tescili, onun bu dünyadan zamansız göçüne sebep olan kişinin mahkum edilmesiydi” dedi.
Davanın açılmasında öncülük eden kişinin geçen yıl yaşamını yitiren Eski CHP milletvekili Şahin Mengü olduğunu belirten Tatar, “Keşke hayatta olsa, bu kararı görebilse ve kendisini bizzat kutlama fırsatımız olsaydı. Ruhu şad olsun. Onu minnetle anıyorum” dedi.
(Ahmet Tatar)
‘TAVIR BELLİ ETTİLER’
Tatar, “Yargıtay aldığı kararla, aynı zamanda bir şekilde içine sızan ve 154 yıllık tarihine kara lekeler bırakan Süleyman Pehlivan gibilere karşı da tavrını belli etti. Bu davada tutar küçük de olsa umarım tahsil edilebilir ve Yarbay Ali Tatar adına ÇYDD’ye daha önce başka bir davadan yaptığımız tazminat bağışıyla açılan burs hesabına ekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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