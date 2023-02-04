Yardım ihalesi AKP'li isme gitti

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:00

A bölgesinde dağıtılmak istenen 39 bin 880 tonluk kömür ihalesi için beş şirket teklif sundu. İhaleyi, 197 milyon 806 bin 288 TL’ye Safi Holding’e bağlı Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (A.Ş.) aldı. Şirket yönetimi AKP’ye yakınlığıyla biliniyor.

ADAY ADAYI OLDU

Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Atakan Sinan Safi, AKP’nin Beyoğlu’ndaki ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyeliği yaptı. Safi aynı zamanda iki yıl da başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Safi 2009’da yapılan yerel seçimler öncesi de Beyoğlu Belediye’sinde başkanlık yapmak için aday adayı oldu. Ancak aday gösterilmedi. Öte yandan, holdingin yönetim kurulu başkanı Hakan Safi, 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şili ziyaretine eşlik etti.

(Atakan Sinan Safi)



ŞEKER FABRİKASINI ALMIŞLARDI

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi gündeme geldiğinde birçok tepkiye yol açmıştı. Ancak özelleştirmelerin önüne geçilemedi. Safi Katı Yakıt A.Ş. 2018’de 528 milyon TL’ye Çorum Şeker Fabrikası’nı satın aldı. Özelleştirmeden birkaç ay sonra ödeneklerini alamadıklarını belirten işçiler eylem yapmıştı.

(Hakan Safi)

İŞLETME HAKKI UZADI

Aynı zamanda şirket, 2014’te 543 milyon dolara peşim ödeme yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü’ne ait Kocaeli Derince Limanı’nın 39 yıl süreyle işletme hakkını aldı. Geçen aylarda işletme hakkını uzatan düzenlemenin komisyonda kabul edilmesiyle şirket, 2064’e kadar işletme hakkı aldı.